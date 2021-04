Skuespilleren Helen McCrory, som er kendt for at have spillet Narcissa Malfoy i Harry Potter-filmene og Tante Polly i Peaky Blinders-tv-serien, er død af kræft.

Det oplyser hendes mand, skuespilleren Damian Lewis, som selv er kendt for hovedrollen i drama-tv-serien Homeland, på Twitter.

Helen McCrory blev blot 52 år gammel.

Damian Lewis skriver på Twitter:

»Mit hjerte er knust over, at jeg må fortælle, at den smukke og fantastiske kvinde Helen McCrory er afgået ved døden efter en heroisk kamp mod kræft. Hun var omgivet af kærlighed fra sin familie og sine venner til det sidste.«

Damian Lewis skriver videre:

»Hun døde, som hun levede sit liv: Frygtløs. Vi elskede hende, og vi er klar over, hvor heldige vi har været at have haft hende i vores liv. Hun brændte så klart. Tag nu afsted, Lille Du. Og tak.«

Helen McCrory og Damian Lewis blev gift i 2007 og har to teenagebørn sammen - en dreng og en pige.