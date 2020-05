Fra tirsdag og løbende frem til 10. juli vil der hver hverdag blive udgivet kapitler fra ny J.K. Rowling-bog.

Den britiske forfatter J.K. Rowling har tirsdag afsløret, at hun løbende frem til midten af juli vil udgive et helt nyt eventyr online.

Det sker i en række opslag på Twitter.

Nye kapitler fra bogen, der har titlen "The Ickabog", vil blive udgivet gratis på nettet hver hverdag fra tirsdag og frem til 10. juli.

- "The Ickabog" er en historie om at fortælle sandheden og om magtmisbrug. Temaerne er tidsløse og relevante i enhver tid og ethvert land, siger hun.

54-årige J.K. Rowling er bedst kendt for sine ultrapopulære bøger om troldmanden Harry Potter. Hun understreger dog, at det nye eventyr ikke har noget med Harry Potter-universet at gøre.

De første to kapitler af den nye bog er blevet udgivet tirsdag eftermiddag.

- Jeg har besluttet at udgive "The Ickabog" gratis online, så børn, der er ramt af nedlukning eller er tilbage i skolen i disse underlige, foruroligende tider, kan læse den eller få den læst højt, siger Rowling.

Det nye eventyr vil blive udgivet som samlet bog i november.

/ritzau/