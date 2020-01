Efter måneders refleksion beslutter den britiske prins Harry og hertuginde Meghan at træde et skridt tilbage.

Britiske prins Harry og hertuginde Meghan træder tilbage som fremtrædende medlemmer af den royale familie.

Det oplyser parret på deres instagramprofil.

- Efter mange måneder med refleksion og interne diskussioner har vi valgt et skifte dette år for at starte med at skabe en progressiv ny rolle inden for denne institution.

- Vi har en intention om at træde tilbage som "fremtrædende" medlemmer af den royale familie og arbejde for at blive økonomisk uafhængige, mens vi fortsætter med fuldt ud at støtte hendes majestæt dronningen, lyder det blandt andet i opslaget.

/ritzau/