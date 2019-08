Tredje gang er lykkens gang.

Sådan lyder den velbrugte talemåde i hvert fald, og man må håbe, at den holder stik for prins Harry og hertuginde Meghan.

Det royale par har nemlig skiftet sønnen Archies barnepige for tredje gang, siden han blev født tilbage i begyndelsen af maj måned. Det skriver Daily Mail.

Ifølge det britiske medie var den nye barnepige med, da Harry og Meghan for nyligt fløj til Sydfrankrig for at holde sommerferie i Sir Elton Johns palæ.

Den nyansatte barnepige er den tredje barnepige for lille Archie. Ifølge britiske medier blev den første barnepige fyret, fordi hun var 'uprofessionel', mens den anden kun var ansat til at hjælpe til om natten.

Umiddelbart virker det til, at 34-årige Harry og 38-årige Meghan endelig har fundet det rigtige 'match' for sønnike.

I hvert fald henviser The Sun til en anonym kilde tæt på den royale familie, som fortæller, at den nye barnepige ifølge Meghan er 'som en gave sendt fra himlen', og at hun passer rigtig godt ind i familien.

»Hun (barnepigen, red.) er fantastisk med lille Archie og forguder ham. Harry og Meghan er meget glade for hende,« siger den anonyme kilde.

Harry og Meghan med deres søn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Harry og Meghan med deres søn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Prins Harry og hertuginden af Sussex har måttet sige farvel til en række ansatte, siden de blev gift ved et storslået bryllup i maj 2018.

Hendes personlige assistent Melissa Touabti sagde op efter seks måneder i stillingen - angiveligt fordi hun var brudt sammen i tårer over Meghans mange krav til hende.

Få uger senere sagde parrets private sekretær, Samantha Cohen, op efter at have arbejdet for den royale familie i 17 år. Og i januar i år sagde Meghans kvindelige bodyguard farvel og tak efter blot seks måneder i jobbet.

Udover disse tre opsigelser har også to sekretærer ved navn Amy Pickerall og Heather Wong besluttet sig for at forlade deres stillinger.