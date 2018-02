En tur i hestevogn efter bryllupsceremonien skal give offentligheden mulighed for at tage del i fejringen.

Windsor. Når den britiske prins Harry og hans udkårne, amerikanske Meghan Markle, har sagt ja til hinanden i St. George's Chapel på Windsor Castle lørdag 19. maj, vil de efterfølgende køre i hestevogn ned ad hovedgaden i Windsor.

Det oplyser Kensington Palace i en erklæring ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Turen i hestevogn skal give offentligheden mulighed for at tage del i den store dag, oplyser kongehuset.

- Parret håber, at denne korte tur vil give flere mennesker mulighed for at komme til Windsor og nyde atmosfæren på denne særlige dag, oplyser det britiske kongehus ifølge nyhedsbureauet AP.

I erklæringen tilføjes det, at prins Harry og Meghan Markle er "enormt taknemmelige" for de mange lykønskninger, de har modtaget.

Parret bliver viet i St. George's Chapel til middag. En time senere - altså klokken et lokal tid - vil de to forlade slottet i hestevogn.

- De ser meget frem til dagen og glæder sig over at kunne dele deres fejring med offentligheden, oplyser Kensington Palace ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/