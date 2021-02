Efter en tænkepause bekræfter Harry og Meghan beslutningen om at trække sig fra deres royale forpligtelser.

Prins Harry og hans hustru Meghan bekræfter ifølge det britiske kongehus, at de ikke vender tilbage til deres officielle pligter i kongefamilien.

Det skriver Buckingham Palace i en meddelelse.

Parret, der officielt har titel af hertug og hertuginde af Sussex, chokerede sidste år den royale familie ved at meddele, at de havde planer om at træde tilbage fra deres kongelige roller.

Efter en tænkepause har de fredag bekræftet den beslutning.

- Selv om vi er kede af deres beslutning, vil hertugen og hertuginden fortsat være meget elskede medlemmer af familien, meddeler kongehuset.

En talsmand for Harry og Meghan siger, at de fortsat vil tjene deres land.

- Som de har vist med deres arbejde i det seneste år, vil hertugen og hertuginden af Sussex fortsat leve op til deres pligt og tjeneste for Storbritannien og rundt om i verden, og de har tilbudt deres fortsatte støtte til de organisationer, de har repræsenteret, uanset deres officielle rolle, lyder det i meddelelsen fra parret.

- Vi kan alle leve et liv i tjeneste. Tjeneste er universel, hedder det videre.

Harry og Meghan meddelte for et års tid siden, at de ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Ved samme lejlighed oplyste de, at de ønsker at være økonomisk uafhængige.

Beslutningen kom i kølvandet på en konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier.

Efter at de er trådt tilbage fra det royale liv, er det blevet besluttet, at de sammen med sønnen Archie skal frasige sig de royale titler, "Hans og Hendes Kongelige Højhed".

De vil dog beholde titlerne hertug og hertuginde af Sussex.

Efter bruddet med kongehuset fløj parret først til Canada for at bosætte sig, men er siden flyttet til USA.

De har købt et hus Los Angeles-bydelen Montecito i Californien, hvor de nu bor med Archie.

Søndag bekræftede en talsperson for Harry og Meghan, at de venter deres andet barn.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvornår det nyeste medlem af familien forventes at komme til verden.

/ritzau/