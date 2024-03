Når det gælder støtten til Ukraine må vi stå fast. Vi kan ikke tillade os politiske spil, siger Harris.

USA's vicepræsident, Kamala Harris, siger på sikkerhedskonferencen i München lørdag, at hendes land ikke kan tillade sig "at spille politiske spil", når det gælder hjælp til Ukraine.

- Når det gælder støtten til Ukraine, må vi stå fuldstændig fast. Der må ikke være nogen slinger. Vi kan ikke tillade os at spille politiske spil, siger hun.

Kritikken er møntet på medlemmer af Kongressen, som har blokeret for omfattende hjælpepakke til Ukraine.

Med udtalelsen imødekommer den amerikanske vicepræsident kritik fra Nato.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, havde tidligere sagt under diskussionerne i München, at "ventetid" i forhold til den lovede støtte koster menneskeliv ved fronten i Ukraine.

Stoltenberg henviste ligesom Harris til en militær støttepakke til Ukraine på 60 milliarder dollar (svarende til mere end 415 milliarder kroner), som er blokeret i Kongressen.

Harris siger, at præsident Joe Bidens administration står parat til at støtte Ukraine i krigen mod Rusland, "så lang tid som den varer".

Hun tilføjer, at USA vil presse på for at få Rusland til at betale krigsskadeerstatning til Ukraine efter krigen.

Donald Trump, som kan blive USA's næste præsident, sagde for mindre end en uge siden, at han ikke vil forsvare Nato-allierede, hvis de "ikke har betalt regningen" til alliancen.

Udtalelsen har skabt stor furore både i Nato og i EU - blandt andet hos den indflydelsesrige EU-kommissær for det indre marked, franskmanden Thierry Breton.

- Vi kan ikke gamble med Europas sikkerhed hvert fjerde år. Det amerikanske demokrati er sygt, sagde Breton til fransk TV tidligere denne uge.

I sin tale lørdag henvender Harris sig direkte til den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og siger, at "du og jeg har haft mange samtaler i de seneste to år, og du har udvist et enestående mod og stor dygtighed i forhold til krigen".

Tidligere lørdag sagde Zelenskyj, at han er parat til føre Trump rundt ved frontlinjerne.

I EU har Trumps udtalelser blandt andet sat fart i debatten om, hvordan man kan styrke forsvaret for at sikre sig mod et eventuelt amerikansk frafald.

/ritzau/Reuters