For knap en måned siden forsvandt en ung amerikansk dreng ud i det blå, mens han var på vej i skole.

Nu har hans forældre endelig fået en afklaring på, hvad der blev deres søns skæbne. Desværre endte den i en tragedie.

Det skriver CNN og People.

Det var den 20. december sidste år, at amerikanske Harley Dilly på 14 år sidst blev set i live af sine forældre, da han gik af sted mod sin skole i Ohio.

Men han dukkede aldrig op på skolen.

I begyndelsen var hans forældre ikke bekymrede over, at der skulle være sket ham noget. Kort forinden havde de taget hans telefon fra ham, og de gange, der tidligere havde været konflikter i familien, førte det ofte til, at Harley gik hjemmefra og holdt sig væk noget tid.

Men som tiden gik, og de ikke hørte noget fra ham, steg deres bekymring.

De kontaktede politiet, og en stor eftersøgning blev skudt i gang. Helikoptere, hunde og betjente var alle ude for at lede efter drengen, men efterhånden gik dagene og ugerne uden at finde spor.

Indtil i mandags. Under endnu en gennemsøgning af området, kom politiet forbi et tomt feriehus, der var under renovering. Der var umiddelbart ingen tegn på, at nogen var brudt ind i huset, men betjentene valgte alligevel at gå ind.

Derinde fandt de ud af, hvad der var sket med Harley.

»Harleys jakke og briller blev fundet på husets anden etage ved siden af en skorsten,« fortalte politiinspektør Robert Hickman fra Port Clinton Police ifølge CNN på et pressemøde tirsdag.

Da man efterfølgende kiggede ind i skorstenen, fandt man liget af en dreng, der sad fast. Efter alt at dømme er der tale om Harley.

Politiets undersøgelser af stedet har ført til, at man mener, den amerikanske dreng havde klatret op på taget og - af endnu uvisse årsager - forsøgt at komme ind i huset gennem skorstenen.

Men det var endt med at gå helt galt, da han pludselig sad fanget i den.

»Det er ikke det udfald, som nogen havde håbet på, men nu kan vi give familien en afklaring,« fortalte en tydeligt berørt Hickman på pressemødet, skriver People.

Dødsårsagen er endnu ikke endeligt klarlagt, men det menes, at Harley døde som følge af iltmangel ved at sidde klemt.