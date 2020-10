Motorcykler fra det berømte amerikanske firma Harley-Davidson skal ikke længere produceres i verdens største marked for motorcykler.

De trækker sig ud af Indien, hvor produktionen stoppes helt, og der bliver samtidig færre sælgere. Det skriver BBC.

Harley-Davidsons beslutning hænger sammen med det store skattetryk, Indiens regering lægger på importerede biler og motorcykler.

Det betyder lukning af fabrikken i Bawal i den nordlige del af landet. Den producerede kun ca. 3.000 motorcykler om året og blev ellers åbnet så sent som i 2011.

En flok Harley-Davidsoner kører gennem Hamborg i Tyskland Foto: Morris MacMatzen Vis mere En flok Harley-Davidsoner kører gennem Hamborg i Tyskland Foto: Morris MacMatzen

Konkurrencen fra den lokale fabrik Hero og den japanske Honda er tilsyneladende for stor.

Der sælges omkring 17 millioner motorcykler og scootere om året i Indien.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har beklaget sig over Indiens høje skatter. Og han har specielt nævnt de høje skatter på motorcyklerne fra Harley-Davidson.

Den indiske regering skar 50 procent af importafgiften, men motorcyklerne har alligevel haft det svært.

Motorcykelfabrikken Harley Davidsons logo optræder på dette vindue til en butik i Boston, Massachusetts, USA. Foto: Brian Snyder Vis mere Motorcykelfabrikken Harley Davidsons logo optræder på dette vindue til en butik i Boston, Massachusetts, USA. Foto: Brian Snyder

Desuden har Harley-Davidson for første gang i over et årti tabt penge mellem april og juni i år.