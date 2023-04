Fans af Haribos vingummibjørne er overrasket over at få at vide, hvad den grønne bjørns farve egentlig står for.

For de fleste associerer en grøn bjørn med et grønt æble, en limefrugt eller en vandmelon.

Men den grønne bjørn har i virkeligheden jordbærsmag. Det skriver The New York Times.

Ovenikøbet så kan de også få oprindelsen på ordet Haribo at vide.

Her ses et udvalg af Haribos produkter. Foto: Ina FASSBENDER Vis mere Her ses et udvalg af Haribos produkter. Foto: Ina FASSBENDER

Det stammer fra manden, som oprettede firmaet i 1920. Han kaldte det Haribo efter de første bogstaver i sit fornavn, familienavn og byen, hvor han blev født. Det var i Bonn, Tyskland.

Men det er endnu mere forbavsende, at den grønne gummibjørn fik de sociale medier til at gå amok.

»Jeg har levet i 20 år, og det først nu jeg finder ud af, at den grønne haribo gummibjørn faktisk har jordbærsmag,« lyder det fra en fan.

»Er jeg den eneste, som ikke vidste, at den grønne haribo gummibjørn har jordbærsmag og ikke smager af limefrugt?!« var der en person, som spurgte.

do you guys ever think about how the green haribo gummy bear is the strawberry flavored one. — shehicular womanslaughter (@yanmeigoreng) March 25, 2023

»Jeg vil ringe til politiet og spørge, om den grønne haribo gummibjørn smager af jordbær eller æble,« lyder det fra en chokeret forbruger.

»Tror I gutter nogensinde, at den grønne haribo gummibjørn faktisk smager af jordbær eller ej,« spørger en anden.