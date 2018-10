Skotland overvejer nu at stramme landets regler for storvildtjagt, efter at en kvindelig amerikansk jæger har delt billeder på de sociale medier, hvor hun posere med store vilde dyr, hun har dræbt på øen Islay.

'Hvis det her faktisk sker på øen Islay, og er arrangeret af en eller anden form for turistfirma, så vil jeg have det her stoppet omgående', skrev et medlem af Skotlands parlament Michael Russell på Twitter.

Han havde som mange andre i Skotland set billederne af jægeren Larysa Switlyk, hvor hun poserer med en stor vild ged, hun lige har skudt.

'Smuk vild ged her på øen Islay i Scotland. Sikke en sjov jagt!! De bor på det yderste af øens klipper, og er gode til at gemme sig', skrev jægeren Larysa Switlyk blandt andet på Instagram og Twitter, hvor hun delte billedet af den store døde ged.

Vis dette opslag på Instagram Beautiful wild goat here on the Island of Islay in Scotland. Such a fun hunt!! They live on the edge of the cliffs of the island and know how to hide well. We hunted hard for a big one for 2 days and finally got on this group. Made a perfect 200 yard shot and dropped him with the @gunwerks and @nightforce_optics ! ( Good thing too because he could have ran off the cliff into the water). Ever interested in hunting Scotland and doing some whisky tours, email larysa@detailcompany.com ! Et opslag delt af Larysa Unleashed (@larysaunleashed) den 22. Okt, 2018 kl. 8.07 PDT

Den amerikanske jæger har ved samme lejlighed delt billeder, hvor hun poserer med en død vædder og en død kronhjort, det skriver BBC.

Billederne har vakt stor forargelse i Skotland både blandt lokale og politikere.

Særligt billedet af den nedskudte ged har ført til, at Skotlands sekretariat for miljø er gået ind i sagen. De vil nu undersøge om al jagt af vilde geder på Islay skal stoppes.

Det er nemlig ikke ulovligt at jage øens geder og rådyr, og det kan være nødvendigt at regulere bestanden.

As the local member of @ScotParl I am raising this as a matter of urgency with @strathearnrose - if this is actually happening on #Islay , and laid on by some sort of tour company I would want to see it stopped immediately https://t.co/wnr0yJ6n4A — Michael Russell (@Feorlean) 24. oktober 2018

Larysa Switlyk skriver på sociale medier i teksten til billederne fra turen, at man kan kontakte hende, hvis man er interesseret i at jage i Skotland.

Men idéen om, at professionelle jægere i camouflage tøj bruger avancerede snigskytterifler til at dræbe geder og væddere, vækker bekymring i Skotland.

Torsdag morgen var et billede af Switlyk på forsiden af den skotske avis The National med teksten 'GOAT HUNT FURY'.

Førsteminister i Skotland Nicola Sturgeon skrev på Twitter, at det var forståeligt, at billeder af døde dyr, der bliver holdt oppe som trofæer på Islay, har gjort folk vrede.

Totally understandable why the images from Islay of dead animals being held up as trophies is so upsetting and offensive to people. @scotgov will review the current situation and consider whether changes to the law are required. https://t.co/SIQxcEYBzR — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 24. oktober 2018

Larysa Switlyk, der er vært på jagtprogrammet 'Larysa Unleashed', kalder sig selv en 'hardcore jægerinde' og har tidligere været på jagt i blandt andet Grønland og Argentina.

Som reaktion på de negative kommentarer, har Switlyk delt et billede på Instagram, hvor hun skriver, at man de næste fjorten dage, ikke vil kunne få fat på hende, da hun er ude på nye jagteventyr.

'Forhåbentlig vil det give alle de ignorante mennesker derude der sender mig dødstrusler tid, til at blive klogere på jagt og konservering'.

Her kan du se nogle af Larysa Switlyks billeder fra jagten på øen Islay i Skotland:

In awe of my Scottish Stag ~ can’t wait to bring it back to the castle for the chefs to cook it up ! https://t.co/e3chDTZf5Y pic.twitter.com/XOfngcAOhs — Larysa Switlyk (@LSwitlyk) 11. oktober 2018

that curl ~ having the time of our lives hunting Scotland https://t.co/0jDLamADi6 pic.twitter.com/hLSkWPSZoS — Larysa Switlyk (@LSwitlyk) 16. oktober 2018

Sniper mode behind the @nightforce_optics and @gunwerks in Scotland. Hunting the Island of Islay in Scotland which is the “center for whisky tourism“ having 9 distilleries on it !! However, I’m too busy hunting to go tour a whisky distillery .... https://t.co/GZ7O2ASDtW pic.twitter.com/nhDSRe0Sth — Larysa Switlyk (@LSwitlyk) 21. oktober 2018