Efter lang tids juridisk kamp er dommen faldet.

Lidl er torsdag blevet dømt af Schweiz' højesteret til at stoppe salget og destruere alle sine chokoladeharer.

Det sker, efter den schweiziske chokoladeproducent Lindt and Spruengli har lagt sag an mod supermarkedskæden, fordi Lidls chokoladekaniner ligner Lindt and Spruenglis.

Det skriver mediet The Indenpendent.

Begge chokoladeharer er beklædt i et gyldent foliepapir med sløjfe rundt om 'halsen'. Lidls version med grønt halsbånd, mens Lindt and Spruenglis havde rødt halsbånd.

Det er ikke første gang, at Lindt and Spruengli må kæmpe en kamp i retten.

For i 2021 afgjorde retten i Tyskland, at Lindt and Spruenglis gyldne folie på chokoladeharen skulle være under varemærkebeskyttelse.

Og tilbage i 2000 ansøgte Lindt and Spruengli om varemærkebeskyttelse på chokoladeharens 'tredimensionelle' form. Virksomheden fik varemærkebeskyttelse året efter.