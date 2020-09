I løbet af de seneste 175 år har det amerikanske tidsskrift Scientific American forholdt sig neutralt, når det kommer til landets præsidentkandidater.

Men den tradition har man nu valgt at bryde for første gang – og magasinet stiller sig bag den ene af kandidaterne.

»Scientific American har aldrig erklæret støtte til en præsidentkandidat i løbet af dets 175-årige historie. Dette år føler vi os tvunget til at gøre det. Vi tager ikke let på det,« lyder det i en leder, som redaktørgruppen har skrevet i oktober-udgaven af magasinet, der er et af de ældste amerikanske tidsskrifter, der fortsat udgives.

Ved præsidentvalget for fire år siden begyndte magasinet dog for første gang at slække lidt på traditionen om at forholde sig neutralt, skriver Washington Post.

Dengang skrev magasinet, at den præsidentkandidaten Donald Trumps foragt over for forskning var 'skræmmende' – men man gik ikke så langt, at man støttede hans daværende rival til posten i Det Hvide Hus, Hilary Clinton.

Denne gang går man skridtet videre.

I lederen skriver de, at præsident Trumps syn for forskning og videnskab er en af hovedårsagerne til, at magasinet nu vælger at erklære sin støtte til hans modstander – demokraten Joe Biden.

»Beviserne og forskningen viser, at Donald Trump har skadet USA og dets folk hårdt - fordi han afviser beviser og forskning,« lyder det i lederen, som fortsætter:

»Det mest knusende eksempel er hans uærlighed og uduelige reaktion på covid-19-pandemien, som har kostet mere end 190.000 amerikanere deres liv her i midten af september.«

ARKIVFOTO af Joe Biden. Foto: JIM WATSON Vis mere ARKIVFOTO af Joe Biden. Foto: JIM WATSON

Derudover skriver magasinet også, at Trump har angrebet klimaforudsigelser, sundhedsvæsnet og de forskere og forskningsagenturer, der forsøger at hjælpe landet med at forberede sig på dets største udfordringer:

»Det er derfor, vi opfordrer dig til at stemme på Joe Biden, der tilbyder fakta-baserede planer for at beskytte vores helbred, vores økonomi og vores klima. Disse og andre forslag, som han er kommet med, kan styre landet tilbage på en kurs mod en mere sikker, mere blomstrende og mere retfærdig fremtid,« skriver redaktørgruppen.

I en udtalelse forsvarer Trumps kampagnetalsmand, Tim Murtaugh, præsidentens ageren under pandemien, skriver Washington Post:

»Præsident Trump har lyttet til medicinske eksperter hele vejen under kampen mod coronavirussen, og eksperterne er enige om, at indrejseforbuddet fra Kina har reddet tusindvis af amerikanske liv.«