David Andahl døde for en måned siden.

Alligevel er han tirsdag blevet valgt ind i Repræsentanternes Hus ved det valg, der er foregået sideløbende med præsidentvalget i USA.

Det skyldes ifølge Fox9, at hans navn stadig figurerede på stemmesedlerne, fordi det er så kort tid siden, at han døde.

Republikanske David Andahl fik 35 procent af stemmerne i staten Nord-Dakotas ottende distrikt. Det var altså nok til at snuppe én af de to pladser i valgkredsen.

En talsperson fra myndighederne i North Dakota slår dog fast, at det republikanske parti kan udpege en afløser for den afdøde kandidat.

I begyndelsen af oktober kom det frem, at David Andahl var død af covid-19-relaterede sygdom på hospitalet efter at have været syg i få dage.

Hans mor fortalte ifølge AP dengang, at han ellers havde været 'meget forsigtig' i forhold coronavirussen. Og at han samtidig havde set frem til at kunne blive valgt ind i Repræsentanterne Hus.

»Han havde mange følelser for sit land, og han ville gerne gøre ting bedre. Især bankede hans hjerte for landbruget. Han ville hjælpe landmænd og folk i kulindustrien,« sagde Pat Andahl ved den lejlighed.

Den anden plads i North Dakotas ottende distrikt blev vundet af Dave Nehring, der ligeledes stillede op for det republikanske parti.

Alle 435 pladser i Repræsentanternes Hus har været på valg i år.

