Den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, underskrev onsdag en regeringsordre om at afskedige generaldirektøren for det statslige nyhedsbureau Tass.

I stedet har man indsat en af Vladimir Putins allierede på posten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Siden begyndelsen af krigen i Ukraine har Kreml løbende skærpet sin kontrol med hjemlandets medier.

ARKIVFOTO. Her ses Sergej Mikhailov sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2017. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO. Her ses Sergej Mikhailov sammen med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2017. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/Ritzau Scanpix

Blandt andet har man gjort det forbudt at omtale krigen som en 'krig'. I stedet betegnes det som 'en særlig militæroperation'.

Derudover har man ifølge Reuters tvunget uafhængige nyhedsbureauer til at lukke og udpeget mange journalister og publikationer som 'udenlandske agenter'.

Om den seneste udvikling ligger sig i den slipstrøm, vides ikke.

Men klart står det dog, at Mikhail Misjustin har underskrevet en ordre om at afskedige Sergej Mikhailov som generaldirektør for Tass.

Den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, ses her bag Vladimir Putin i juni 2023. Foto: Host Photo Agency/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, ses her bag Vladimir Putin i juni 2023. Foto: Host Photo Agency/Reuters/Ritzau Scanpix

I stedet har man udnævnt Andrej Kondrashov som hans arvtager.

Han har tidligere været ansat i den russiske præsident, Vladimir Putins, valgkontor og har været hans valgtalsmand.

Kondrashov er derudover journalist på russisk stats-tv, skriver Reuters.

Sergej Mikhailov var generaldirektør for Tass fra 2012 og frem til nu.

Der er ikke meldt noget officielt ud om årsagen til udskiftningen på posten.

Tass selv har også omtalt nyheden, og til det russiske medie oplyser Sergej Mikhailov, at han vil annoncere sine videre professionelle planer i den nærmeste fremtid.