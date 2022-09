Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Storbritannien er lige nu et land i sorg. Men det er også et land i dyb, dyb økonomisk krise.

Derfor er det spørgsmålet, om landet overhovedet har råd til de 12 dages landesorg, som blev erklæret umiddelbart efter dronning Elizabeths død torsdag.

»Det kan blive en meget dyr sorgperiode. 12 dage i træk. Det er meget.«

Det siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, og peger på, at traditionen med, at samfundet går i stå ved monarkens død, stammer fra en anden tid.

Briterne er i landesorg efter dronning Elizabeths død, men har de råd til det? Foto: MAJA SMIEJKOWSKA Vis mere Briterne er i landesorg efter dronning Elizabeths død, men har de råd til det? Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

»Protokollen foreskriver 12 dages landesorg, men den stammer fra en verden, der så meget anderledes ud,« siger han og tilføjer:

»Dengang briterne begravede Elizabeths far i 1953, var verden langsommere. Selvfølgelig gjorde det også økonomisk ondt dengang, men det er ingenting mod, hvad det vil koste i dag.«

»Verden bevæger sig hurtigere i dag, men Storbritannien befinder sig også midt i en historisk krise med tårnhøj inflation, energikrise og efterdønningerne fra Brexit,« siger Jakob Illeborg.

Det britiske samfund er dog ikke helt gået i stå, men mange steder kører man på nedsat blus.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA Vis mere Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Et meget konkret vidnesbyrd på situationen er, at kampene i Premier League er udsat indtil videre. I fjernsynet kan man stort set kun se mindeprogrammer om dronningen, og også andre steder i både kultur- og erhvervslivet kører man på halv kraft.

»Man taler allerede nu om, hvordan det kommer til at give problemer op til VM, at kampene i Premier League bliver udsat. Turneringen er i forvejen presset. Hvis man bruger den analogi på andre dele af samfundet, får man et billede af det hulter til bulter, det her vil skabe,« siger Illeborg og tilføjer:

»Men det, der bekymrer mest, er, at parlamentsarbejdet også er gået i stå.«

Dronningen døde blot to dage efter, at landet havde fået en ny premierminister. Liz Truss har lanceret nogle krisepakker, der skal få landet på fode igen, men de kan ikke blive vedtaget, så længe landet befinder sig i en sørgeperiode.

Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Foto: ADRIAN DENNIS

Et dødsfald kommer altid ubelejligt, men set i et økonomisk og samfundsmæssigt perspektiv kommer dronning Elizabeths død på et kritisk tidspunkt.

»Verden bevæger sig hurtigere i dag, men Storbritannien befinder sig også midt i en historisk krise med tårnhøj inflation, energikrise og efterdønningerne fra Brexit,« siger Jakob Illeborg.

Lige nu er briterne optaget af at ære dronningen og tage vel imod deres nye konge, men B.T.s internationale korrespondent forudser, at de snart vil begynde at debattere det fornuftige i den lange sorgperiode.

»Måske er det fornuftige ikke det eneste argument i denne forbindelse, men landet står stille lige nu. Den frygt og den krise, som briterne stod med, før dronningens død, den er jo ikke gået væk nu.«