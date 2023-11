Lyden beskrives som en summen. En vedvarende summen.

»Når man først har hørt det, kan man ikke holde op med at høre det. Det er som et ur, der tikker. Det er et mysterium, som Loch Ness-monsteret,« som lokalpolitikeren Barry McElduff udtrykker det.

Ifølge The Guardian har indbyggere i den nordirske by Omagh siden september været udsat for fænomenet. Den mystiske lyd.

Siden er anmeldelserne – eller klagerne – tikket ind, fordi den eksempelvis har ødelagt nattesøvnen.

»Man kan høre det, når alt bliver stille ved 22-23-tiden. Det er svært at beskrive: Det er som en lav summen, som en maskine,« siger en beboer i Omagh.

Andre fortæller til The Guardian, hvordan familiemedlemmer ligger vågne om natten.

Indtil videre har myndighedernes undersøgelse af sagen ikke bragt noget svar. Eller løsning.

Det er da heller ikke første gang, at det uforklarlige lydmysterium sker i verden.

Tilbage i 2013 skrev det amerikanske medie NBC News også om fænomenet.

Her lød det, at det har været registreret forskellige steder siden 1950erne.

Der refereres videre til en undersøgelse fra 2003, der fortæller, at kun to procent af befolkningen i de plagede områder sædvanligvis kan høre den vedvarende lyd.

Oftest er de mellem 55 og 70 år.

»Det er nærmest som tortur. Nogle gange har man bare lyst til at skrige,« som Katie Jacques fra den engelske by Leeds forklarede til BBC i 2009, hvor den engelske by var ramt.

Der eksisterer sågar et kort, hvor forekomsten af lyden angiveligt er blevet registreret. Her er der også forekomster i Danmark.

Tilsyneladende har lyden blandt andet optrådt i Horsens, Aarhus, København, Roskilde og ved Viborg.

Der har gennem årene været mange teorier om, hvad lyden kan skyldes: Gasledninger, elektricitet, elektromagnetisk stråling, trådløse kommunikationsenheder eller ligefrem rumvæsener.

Men en forklaring er aldrig fastslået trods flere undersøgelser.

Tilbage i nordirske Omagh lyder de samme toner.

»På grund af det store område, hvorfra lyden er rapporteret, er det vanskeligt at finde den præcise kilde,« har det lydt i en udtalelse fra områdets afdeling for miljø og sundhed, hvor det også fremgår, at 'specialister' er blevet tilkaldt.