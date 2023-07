Jagten på løven, som natten til torsdag slap løs i Berlin, fortsætter.

Og det tyske politi tager på ingen måde let på opgaven.

Ifølge Bild er der nu blevet indsat aktionsstyrker fra det tyske politi, som kører i den 15 ton tunge 'Survivor', der er et armeret køretøj, som kan komme frem i alt terræn.

Køretøjet er set køre ind i skoven Stahnsdorf ved middagstid.

Mediet skriver også, at politiet ved en pressemeddelelse torsdag har givet udtryk for, at de selv har set løven, men det står ikke klart, hvorfor de ikke skød den.

Aktionstyrkerne og 'Survivor' er langt fra de eneste, som jagter løven.

Der er også helikoptere og droner i luften, som bruger infrarøde kameraer i forsøget på at spore løven. Uropolitiet er sat ind for at beskytte befolkningen, og dyrlæger og jægere hjælper til, oplyser politiet. I alt er mere end 100 personer med i jagten.

Årsagen til, at politiet især har centreret søgningen om skoven Stahnsdorf, er, at der her er hørt lyde, som afviger fra normalen. Det er dog ikke bekræftet, at løven rent faktisk skulle opholde sig herinde.

Et andet mysterium er, hvor løven kommer fra, for der er ingen, der har givet politiet et kald og sagt: 'Vi mangler en løve'.

Politiet arbejder derfor også med en teori om, at den kan tilhøre en privatperson. Ifølge dyrlæger er der dog ikke registreret nogle privatejere af løver i området.