I videoen herover kan du se billeder af Trumps pressetalskvinde Sarah Huckabee Sanders afvise, at præsidenten har haft et forhold til pornoskuespillerinden.

Har pornostjernen Stormy Daniels billeder eller andet materiale, der beviser, at hun har haft et seksuelt forhold til Donald Trump? Spekulationerne ruller i de amerikanske medier, fordi hendes advokat har lavet mystisk tweet forud forud for et tv-interview med hende.

En advarsel til præsidenten og hans advokat.

Sådan betegner Michael Avenatti over for CNN selv det foto, han lagde på twitter torsdag aften.

Advokaten repræsenterer pornostjernen Stormy Daniels i sagen om hendes påståede affære med Donald Trump - dengang han endnu kun var forretningsmand og kendt fra realityshowet 'The Apprentice'. Da erhvervsmanden fik præsidentdrømme, sørgede hans stab angiveligt for at købe hendes tavshed forud for præsidentvalgkampen.

Men Trump nægter forholdet, og hans advokat har truet pornomodellen med at anlægge erstatningssag.

Torsdag aften lagde Avenatti så et billede af en dvd på det sociale medie efterfuldt af ordene:

'If ‘a picture is worth a thousand words,’ how many words is this worth?????', som på danske kan oversættes til noget i retning af, 'hvis et billede fortæller mere end tusind ord, hvor mange ord er det her så værd?'

Tweetet blev efterfulgt at hashtaggene #60minutes, #pleasedenyit (benægt det venligst) og #basta (italiensk for 'nok er nok').

If “a picture is worth a thousand words,” how many words is this worth?????#60minutes #pleasedenyit #basta pic.twitter.com/eCkU0JBZaR — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 23, 2018

Vedholdende rygter i de amerikanske medier vil vide, at Stormy Daniels for mere end ti år siden havde en affære med Donald Trump. På det tidspunkt var den daværende realitystjerne Trump som bekendt allerede gift med Melania Trump, og deres fælles søn Baron var blot få måneder gammel. Pornostjernen, med det borgerlige navn Stephanie Clifford, skulle - ifølge The Wall Street Journal - have fået, hvad der svarer til en lille million danske kroner for at holde mund med sin frække forbindelse til Trump forud for valget i 2016.

Søndag aften amerikansk tid - og omkring midnat i Danmark - toner pornostjernen frem i bedste sendetid på tv-stationen CBS og giver et eksklusivt interview med stjerne-journalisten Anderson Cooper i programmet 60Minutes.

60 Minutes' interview with Stormy Daniels will be broadcast Sunday. The adult-film star and director describes the affair she says she had with Donald Trump in her first television interview about the alleged relationship.https://t.co/p3w8S7SAjm pic.twitter.com/YosFy4EKLL — 60 Minutes (@60Minutes) March 21, 2018

Billedet af dvd'en har fået flere amerikanske medier til at spekulere i, hvorvidt pornostjernen og hendes advokat er i besiddelse af dokumentation i form af billeder eller video, der beviser det intime forhold. Avenatti vil ikke afsløre, hvad dvd'en indeholder, men over for CNN understreger han, at tweetet er ment som 'et varselsskud'.

»Den dvd indeholder bevis, som dokumenterer forholdet. Og det tweet var et varselsskud. Jeg ønsker at være fuldstændig tydelig her. Dette er en advarsel. Det er en advarsel til Michael Cohen (Trumps advokat, red.) og alle andre med relation til præsident Trump, at de hellere må være meget, meget forsigtige med, hvad de siger om min klient efter søndag aften og med hvilke løgne og spin, de forsøger at give videre til det amerikanske folk,« sagde Avenatti på CNN.

Stormy Daniels ønsker at blive løst fra sin tavshedsklausul med henvisning til, at Trump aldrig underskrev aftalen, og hun tilbyder også at betale alle pengene tilbage. Trumps advokat, Michael Cohen, truer på sin side med at sagsøge skuespillerinden for 20 millioner dollars, hvis hun bryder aftalen.