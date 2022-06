Lyt til artiklen

Siden begyndelsen af måneden har man ledt og søgt efter en norsk far og søn, der var om bord på et fly, som styrtede ned ved Rotterdam.

Nu har man fundet to omkomne personer i området.

Det skriver flere norske medier, herunder Dagbladet og TV 2.

De to omkomne er dog endnu ikke endeligt identificeret, og det er derfor endnu ikke til at sige med sikkerhed, om der er tale om 58-årige Lars Haukeland og hans 15-årige søn Filip, der har været sporløst forsvundet, siden deres lille sportsfly styrtede ned i et havneområde vest for Rotterdam i Holland den 5. juni.

I en pressemeddelelse oplyser politiet i Vest Politidistrikt mandag morgen, at de to omkomne 'kan være de savnede' efter flyulykken.

Til norsk TV 2 fortæller familiens bistandsadvokat, May Britt Løvik, at familien formoder, at der er tale om de to savnede:

»De døde er ikke formelt identificeret, men familien er overbevist om, at det er Lars og Filip,« siger hun.

Faderen og sønnens fly lettede fra Bergen lufthavn om morgenen den 5. juni og satte kurs mod Frankrig. Efter planen skulle de være landet i Buno-Bonnevaux Lufthavn syd for Paris.

Flyet – der var et let, lille tosædet Dyn'Aéro MCR01 sportsfly med en makshastighed på 250 km/t – ankom til hollandsk luftrum klokken 16.45.

Kort efter forsvandt det.

Det regnede kraftigt, og sigtbarheden var særdeles dårlig, da sportsflyet, som er lettere end et almindeligt motorfly og dermed mindre rustet til storme, styrtede ned.

Flyet nåede aldrig at blive registreret på kontrolcentret i Rotterdams radar.

Ulykken blev først opdaget, da en patruljebåd fra kystvagten klokken 18.50 opdagede et olieudslip og dele af en flyvinge, som lå og flød i vandet, med flyets registreringskode.