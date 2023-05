Noget tyder på, at man i Rusland har et stigende problem.

Et problem, der har ført til et større antal sager hos militærdomstolene om militærfolk, der er gået det, man kalder 'AWOL'.

Et engelsk udtryk, der bruges om soldater, som er fraværende uden officielt at have fået orlov fra hæren eller på anden måde har rømmet.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i sin seneste efterretningsanalyse i forbindelse med den russiske krig i Ukraine.

Vladimir Putin ses her under et møde i Moskva 23. maj. Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS Vis mere Vladimir Putin ses her under et møde i Moskva 23. maj. Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

»Troværdige undersøgelser foretaget af uafhængige russiske journalister tyder på, at russiske militærdomstole mellem januar og maj 2023 har behandlet 1.053 sager om personale, der var fraværende uden orlov (AWOL),« lyder det:

»Det er mere end i hele 2022.«

I september sidste år annoncerede den russiske præsident, Vladimir Putin, en delvis mobilisering af reserven, hvilket førte til flere historier om russiske mænd, som forsøgte at flygte ud af landet for at undgå at blive indkaldt og sendt til slagmarkerne i nabolandet.

Noget tyder på, at den russiske hær fortsat kæmper med at få folk til at møde op.

»Ruslands militær har kæmpet for at gennemtvinge disciplin i sine rækker under hele sin operation i Ukraine, men dets problemer er højst sandsynligt blevet værre efter den tvungne mobilisering af reservister siden oktober 2022,« lyder det i efterretningsanalysen.

Retsdokumenter indikerer ifølge det britiske forsvarsministerium, at de fleste af dem, der er fundet skyldige i at gå 'AWOL' nu straffes med en betinget dom.

»Hvilket betyder, at de kan omplaceres til den 'særlige militæroperation',« lyder det i analysen med henvisning til, at man i Rusland fortsat omtaler krigen som 'en særlig militæroperation'.

»Ruslands bestræbelser på at forbedre disciplinen har fokuseret på at statuere eksempler (ud af dem, der har forsøgt at undgå udsendelse, red.) og fremme patriotisk iver i stedet for at adressere de grundlæggende årsager til soldaternes desillusion,« vurderes det.

