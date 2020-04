En veteran fra Anden Verdenskrig, den engelske kaptajn Tom Moore, bør nu hædres af den britiske premierminister Boris Johnson, efter at han har indsamlet over 150 millioner kroner til det britiske sundhedsvæsen (NHS) kampen mod coronavirus.

Den 99-åriges oprindelige mål på 1.000 engelske pund er i den grad blevet overgået, og det fortjener premierministerens påskønnelse, lyder kravet fra folket, der vil have ham slået til ridder.

Tom Moore fylder 100 år den 30. april, og det var for at fejre dagen med noget specielt, at han besluttede sig for at gå 100 gange de 25 meter i sin have. I går, torsdag, nåede han sit mål, men han har lovet at blive ved med at tage sin daglige gåtur fremover, så længe bidragene fortsat kommer ind.

Blandt svarene på siden Change.org lyder det fra en talsmand for premierministeren, at Boris Johnson 'med sikkerhed vil finde en måde at påskønne Tom for hans indsats'. Der er kommet næsten 500.000 underskrifter på opslaget, der bærer titlen: 'War hero Tom Moore aged 99 to be knighted'.

Den 99-årige kaptajn Tom Moore (han fylder 100 den 30. april) uden for sit hjem. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Den 99-årige kaptajn Tom Moore (han fylder 100 den 30. april) uden for sit hjem. Foto: VICKIE FLORES

Talsmanden for premierministeren skriver på Change.org: »Tom har rørt hele nationen med sin heroiske bedrift, og han har indsamlet en utrolig mængde penge til de hårdtarbejdende medarbejdere i NHS.«

»Han udtrykker hele landets holdning ved at føre sin del i kampen for at støtte NHS og redde liv.«

»Fra hans militære indsats til hans nuværende støtte til staben hos NHS demonstrerer Tom et livslangt mod og medfølelse. Premierministeren vil helt sikkert lede efter en måde at belønne Tom for hans heroiske adfærd.«

Transportminister Grant Shapps fortæller Sky News, at kaptajn Moore er en 'rigtig gentleman'.

En NHS-ansat tørrer sit øje, mens hun holder et skilt, hvor hun takker Tom Moore, som har indsamlet over 150 millioner kroner til NHSs kamp mod coronasmitten. Foto: ANTHONY DEVLIN Vis mere En NHS-ansat tørrer sit øje, mens hun holder et skilt, hvor hun takker Tom Moore, som har indsamlet over 150 millioner kroner til NHSs kamp mod coronasmitten. Foto: ANTHONY DEVLIN

Selv om han ikke ønsker at foregribe den engelske dronnings liste med mennesker, der skal have et ridderkors til nytår, siger han, at »det er helt klart, at denne gentleman næsten har været nationens redningsmand i disse svære tider.«

Prins William og hans kone, Kate Middleton, har allerede skrevet til Tom Moore, og prins William har givet et beløb til hans indsamling, oplyser Kensington Palace.

Kaptajn Tom Moores indsamling har opnået det højeste beløb, der er blevet indsamlet af nogen enkeltperson på JustGiving. Kig selv efter og se, hvad han nu er nået op på.