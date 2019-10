Hun er blevet kaldt 'mystery lady' og går altid tre skidt bag sin mand.

Hvis hun da i det hele taget viser sig.

Ri Sol-ju er gift med en af verdens mest frygtede mænd, og nu er Nordkoreas førstedame forsvundet... igen.

Diktatorens smukke kone har – ifølge det sydkoreanske medie Yonhap News Agency – ikke vist sig offentligt siden 21. juni, hvor hun og hendes mand modtog besøg af Kinas præsident, Xi Jingping.

Den nordkoreanske leders hustru, Ri Sol-ju, har ikke vist sig offentligt de seneste fire måneder. Her er hun fotograferet med sin mand i foråret 2018. Vis mere Den nordkoreanske leders hustru, Ri Sol-ju, har ikke vist sig offentligt de seneste fire måneder. Her er hun fotograferet med sin mand i foråret 2018.

Men det er langtfra første gang, Kim Jong-uns unge kone er væk i længere tid ad gangen.

I de syv år, hun har været det lukkede lands førstedame, har hun flere gange holdt sig væk fra offentlighedens søgelys i lange perioder.

Det har skabt vilde rygter om hende og gjort hende til en nærmest mytisk person.

Tilbage i 2016 var hun eksempelvis væk i omkring ni måneder.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Det skabte spekulationer om, at hun muligvis var gravid eller havde født et barn. Det menes, at hun har i alt tre børn med Kim Jong-un.

Ri Sol-ju har en fortid som danser og sanger, og bortset fra sine 'forsvindingsnumre' er hun – efter nordkoreanske forhold – en forholdsvis synlig førstedame.

Den Store Leder kommer dog ikke til at mangle kvindeligt selskab, mens hans kone er væk.

I hendes fravær varetages hendes rolle nemlig af Kim Jong-uns lillesøster, Kim Yo-jong.