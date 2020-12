Antallet af fattige familier i Norge stiger kraftigt, og det er særlig problematisk op til jul.

En mor i 50'erne har ikke råd til at give sin datter julegaver – og hun mærker på den mest hjerteskærende måde, hvor stort et afsavn det er.

Når datteren er alene på sit værelse eller står i brusebadet, kommer tårerne. Så tror hun, at ingen kan høre hende, men hendes mor hører det – og det gør ondt.

Det skriver det norske medie TV 2.

Den norske mor fortæller, at hver gang hun sætter fødderne inde i en butik, så begynder hendes hoved at arbejde som en galoperende lommeregner.

»Jeg beregner, hvor mange dage et brød det kan vare, og hvad der er billigste at købe og samtidig tilfredsstiller os mest. Jeg vil have det bedste for mit barn, men det bedste er desværre aldrig det billigste,« siger moren til norske TV 2.

Moren, som det norske medie har talt med, ønsker af hensyn til sin datter at være anonym – selvom datteren udmærket ved, at der er økonomiske problemer i familien.

I Danmark er der også rekord mange, der har søgt om julehjælp i 2020. 14.987 børnefamilier har søgt om hjælp hos Danmarks største uddeler, Dansk Folkehjælp. Sammenlignet med sidste år lå tallet på 11.400 familier.

»Det er naturligvis ikke overraskende, at coronakrisen har ramt Danmarks fattige så hårdt, men det gør alligevel indtryk, når man ser sort på hvidt, hvor mange familier der nu har det endnu sværere, end de havde det i forvejen,« siger generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.