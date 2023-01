Lyt til artiklen

Indtil nu har politiet i den lille amerikanske by Cyril holdt kortene meget tæt til kroppen i sagen om den forsvundne fire-årige pige Athena.

Men natten til tirsdag har de løftet for en smule af sløret – med nedslående nyt.

I en pressemeddelelse fra Oklahoma State Bureau of Investigation, som leder efterforskningen, lyder det nemlig, at eftersøgningen af den fire-årige Athena Brownfield nu betragtes som det, man kalder en 'recovery operation'.

Det betyder med andre ord, at man ikke forventer at finde pigen i live.

Fire-årige Athena Brownfield har været forsvundet siden tirsdag. Foto: Politifoto Vis mere Fire-årige Athena Brownfield har været forsvundet siden tirsdag. Foto: Politifoto

»Specialagenter fra Oklahoma State Bureau of Investigation har sammen med vores partnere ved Oklahoma Highway Patrol afsøgt områder i Caddo County for det lille barns jordiske rester,« lyder det fra politiet.

Det er ikke det eneste nye i den triste sag, der har vakt opsigt, siden den blev anmeldt tirsdag i sidste uge.

Der fik en lokal ansat i postvæsenet øje på den fem-årige pige, som gik alene rundt på gaden. Det viste sig at være Athenas storesøster – men lillesøsteren var ingen steder at finde.

De to piger havde været i pleje hos ægteparret Alysia Adams og Ivon Adams, som efterfølgende begge er blevet sigtet i sagen.

Her ses et billede af den første anholdte i sagen, Alysia Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) Vis mere Her ses et billede af den første anholdte i sagen, Alysia Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI)

Kvinden er sigtet for to tilfælde af omsorgssvigt af børn, mens manden senere er blevet sigtet for et tilfælde af drab og for et tilfælde af omsorgssvigt af et barn.

I pressemeddelelsen oplyser Oklahoma State Bureau of Investigation nu, at både Athena og hendes fem-årige søster har en relation til Alysia Adams.

Begge piger havde samtidig været i pleje hos Adams-ægteparret i mindst et år.

»På nuværende tidspunkt er der tale om anklager, og ingen af parterne er blevet dømt for nogen forbrydelse i forbindelse med denne efterforskning. Parterne anses for uskyldige, indtil de findes skyldige ud over enhver rimelig tvivl ved en domstol,« lyder det fra Oklahoma State Bureau of Investigation:

Her ses et billede af den anden anholdte i sagen, Ivon Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation Vis mere Her ses et billede af den anden anholdte i sagen, Ivon Adams. Foto: Oklahoma State Bureau of Investigation

»Pigernes biologiske forældre er blevet afhørt af efterforskere og samarbejder med efterforskningen.«

Politiet opfordrer samtidig til, at folk holder sig fra at spekulere i, hvad efterforskningen indtil videre har afdækket i sagen:

»Rygter på de sociale medier vil ikke hjælpe efterforskningen og kan i stedet bremse for vores fremskridt,« lyder det.

Sagen om Athenas forsvinden efterforskes fortsat.