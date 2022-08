Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu har de ikke sagt eller kommenteret noget offentligt og åbent om det.

Men en sætning fra den tale, som den ukrainske præsident – Volodymyr Zelenskyj – holdt tirsdag aften, kan være en subtil hentydning til, at det er korrekt.

Den seneste tid har en række angreb ramt russiske-besatte områder og militærbaser på Krim-halvøen, som Rusland annekterede for otte år siden.

Russerne har rettet skylden mod Ukraine, men endnu har de ukrainske myndigheder ikke offentligt taget ansvaret for angrebene.

De er dog kommet med nogle enkelte hints om det.

Og tirsdag aften skete det igen under Volodymyr Zelenskyjs daglige tale til sit folk:

»Jeg vil i dag gerne henlede opmærksomheden på alle vores folk på Krim: Hold jer venligst væk fra russiske militærfaciliteter, ophold jer ikke i nærheden af russiske baser og militære flyvepladser,« sagde han, hvilket kan være et hint om, at de ukrainske styrker er i gang med at forberede flere angreb mod russiske mål i området:

»Informer Ukraines særlige tjenester om al den information, du har om besættere, så befrielsen af Krim kan ske hurtigere,« lød det videre fra Zelenskyj.

I løbet af august har en række eksplosioner lydt på Krim-halvøen, ligesom et ammunitionslager, en luftbase, et centralt jernbaneknudepunkt, der bruges til at forsyne russiske tropper, og en flådebase skal være blevet ramt.

Blandt andet skal droner være brugt under nogle af angrebene.

Tirsdagens tale var ikke første gang, at Ukraine har hintet, at man har noget med angrebene at gøre, har The Guardian tidligere skrevet.

Også tidligere er det sket mere eller mindre subtilt.

Eksempelvis efter den russiske flådebase i Sevastopol på Krim den 21. august blev udsat for et droneangreb. Efterfølgende blev røgfaner set stige op fra stedet.

Da Zelenskyj den aften holdt sin tale til landet, udtalte han:

»I år kan man bogstaveligt talt føle i luften på Krim, at besættelsen der er midlertidig, og at Ukraine vender tilbage.«

Ifølge The Guardian kan årsagen til, at Ukraine ikke direkte erkender, at man står bag, være, at man har udviklet en ny angrebsmetode, der sigter mod at så 'kaos i de russiske styrker'.