Journalisten Max Hastings blev overrasket, da prinsesse Diana uden omsvøb fortalte, hvor meget hun hadede prins Charles.

»Jeg var forbløffet over, hvor ærligt og direkte hun sagde det,« fortæller han i dag.

Det kommer ifølge Daily Mail frem i en ny dokumentar – 'Diana: The Truth Behind the Interview' – der bliver sendt onsdag aften hos engelske Channel 4. Her bliver forløbet omkring det opsigtsvækkende og sensationelle interview, som prinsesse Diana gav i BBC-programmet 'Panorama' i 1995, lagt frem. Som for eksempel samtalen mellem Max Hastings og prinsesse Diana tre måneder inden, hvor hun sagde meget mere end på tv.

Her så 21 millioner dengang med, da hun helt åbenhjertigt fortalte om eksempelvis presset fra medierne, bulimi og ikke mindst om om ægtemandens affære med Camilla Parker Bowles, som prins Charles havde indrømmet forinden i et andet tv-interview.

Prinsesse Diana i tv-interviewet med Martin Bashir i 1995.

»Vi var tre i det ægteskab, så vi var lidt for mange,« lød det fra Diana på tv for 25 år siden – hvilket faktisk var et år inden, hun formelt blev skilt fra prins Charles, mens de var blevet separeret allerede i 1992.

I interviewet med BBC-journalisten Martin Bashir fortalte hun videre, at hun ikke kunne se sig selv være dronning for landet, men at hun gerne ville være 'dronning i folkets hjerter'.

På tv-skærmen holdt hun sig dog tilbage, fremgår det af den nye dokumentar, for i samtalen med Max Hasting tre måneder forinden gik prinsesse Diana dog endnu videre i sin kritik af prins Charles og ægteskabet. Det fortæller han nu for første gang efter 25 år.

»Først og fremmest blev det tydeligt, hvor meget hun hadede Charles... ja, hun hadede Charles. Da jeg spurgte, om der ikke var lykkelige stunder, sagde hun 'nej, ægteskabet var et helvede fra første dag',« siger Max Hastings i dokumentaren.

Prins Charles og prinsesse Diana var gift fra 1981 til 1996.

Prinsesse Diana fortalte videre, at hun udelukkende bekymrede sig om, at sønnen William skulle blive tronfølger i stedet for sin far, prins Charles.

»Jeg kan huske, at hun sagde det helt tydeligt: 'Jeg tror ikke, at Charles kan klare det'. Hun ville have Charles til at træde til side og lade William få tronen. Det var ret eksplosivt stof,« siger Max Hastings.

Journalisten besluttede sig dog for dengang ikke at skrive ét eneste ord.

»Jeg følte, at mit job var at holde låget over det værste af det, i stedet for at løfte det,« siger han i den nye dokumentar.

Journalisten Max Hastings fik hele historien rullet ud flere måneder inden tv-interviewet.

Her fortæller han også, at prinsesse Diana ved flere lejligheder fortalte ham om vilde forestillinger, hun havde. At hun eksempelvis frygtede at blive slået ihjel – men at han afskrev det som konspirationsteorier.

»Det lød helt skørt for mig, men jeg tror, at hun troede på mange af de ting, og det var bare én af de mange, mange årsager til, at man havde så frygteligt ondt af hende på grund af den her sårbarhed,« siger Max Hastings i dag.

I dokumentaren bliver det også fremlagt, at den dengang relativt ukendte BBC-journalist Martin Bashir skulle have afpresset Dianas bror for at sikre sig interviewet med prinsesse Diana, hvorved han på den måde kunne klemme sig foran alverdens medier, der på det tidspunkt kæmpede for det samme.

Det har en talsmand for BBC dog allerede afvist.

TV-stationen har videre meddelt, at man dog ikke vil lade hovedpersonen selv, Martin Bashir, svare på nogle spørgsmål, da han 'har det virkeligt dårligt med covid-19-relaterede komplikationer'.

Prinsesse Diana døde i august 1997 efter en bilulykke i Paris, hvor også hendes kæreste, Dodi Fayed, omkom. Prins Charles blev siden gift med Camilla Parker Bowles.