Han sidder mellem to mænd og kigger direkte ind i kameraet, mens han taler. Først på indonesisk, siden på engelsk.

»Goddag. I dag er det mandag den 24. april 2023 – det er næsten tre måneder siden, de kidnappede mig fra Paro.«

Sådan lyder det i en video, som separatistiske oprørere fra gruppen Vest-Papuas Nationale Befrielseshær i Indonesien har frigivet af den newzealandske pilot, som de tilbage i februar kidnappede og siden har holdt som gidsel.

Det skriver CNN.

I videoen ses piloten sidde iført en sort T-shirt og shorts mellem to ubevæbnede papuanske mænd:

»Som I kan se, er jeg stadig i live. Jeg er sund. Jeg har spist godt og drukket,« ses han sige i videoen.

»Jeg lever sammen med folket her. Vi rejser sammen efter behov, vi sidder sammen, vi hviler sammen.«

Derefter opfordrer han de indonesiske myndigheder til at stoppe de igangværende luftangreb i Nduga-området, hvor han bliver tilbageholdt, og fortalte, at angrebene kan bringe hans liv såvel som andres i fare.

»Please, det er ikke nødvendigt. Det er farligt for mig og alle andre. Tak for jeres støtte,« ses han videre sige.

Sammen med videoen har Vest-Papuas Nationale Befrielseshær, der kæmper for uafhængighed i Indonesiens uroplagede Papua-region, udsendt en udtalelse, hvori man opfordrer den newzealandske regering til at mægle og indlede forhandlinger om pilotens løsladelse, ligesom man opfordrer de indonesiske myndigheder til at stoppe sine militære operationer i Papua.

Vest-Papuas Nationale Befrielseshær betegnes af den indonesiske regering som en terrorgruppe.

Den newzealandske pilot blev taget til fange tilbage i februar, efter han landede et fly i lufthavnen i Paro.

Papua blev ifølge Sky News en del af Indonesien tilbage i 1969 i forbindelse med en omstridt afstemning, og der har siden været hyppige sammenstød mellem områdes oprindelige folk og sikkerhedsstyrker.