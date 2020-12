Paul Mitchell vil ikke længere kaldes republikaner.

»Partiet må først og fremmest kæmpe for demokratiet og forfatningen – ikke for at beskytte en politisk kandidat eller bare for rå politisk magt. Og det er det, der sker nu, og jeg har fået nok,« siger han.

I et interview med CNN fortæller den amerikanske politiker, at han ikke kan acceptere den måde, hvorpå præsident Donald Trump nægter at acceptere valgnederlaget i november. Derfor har han meddelt ledelsen af Det Republikanske Parti, at han vil meldes ud.

I sin resterende tid i kongressen vil han i stedet være 'uafhængig'.

Rep. Paul Mitchell announces he's quitting the Republican Party, citing President Trump's efforts to overturn the election https://t.co/Js3r1TCEtw pic.twitter.com/TlbbmJ41Xv — CNN Politics (@CNNPolitics) December 14, 2020

»Det er blevet tydeligt for mig, at jeg ikke kan fortsætte i et parti, hvor ledelsen ikke står frem og siger, at valget er overstået. Og så ser jeg også, at præsidenten tweeter, at det ikke er slut før 20. januar (hvor demokratiske Joe Biden skal indsættes som ny præsident, red.), og at han vil fortsætte kampen mod valgresultatet. Folket har stemt,« siger Paul Mitchell, der i de seneste uger ved flere lejligheder har været Trump-kritisk.

Politikeren fortæller dog, at han har stemt på Donald Trump ved valgene i både 2016 og 2020 – trods visse bekymringer i år. Og i brevet til ledelsen hos Det Republikanske Parti lyder det videre, at han har været enig i Donald Trumps linje i »mere end 95 procent af tiden«.

Paul Mitchell anerkender videre, at det er helt i orden at klage over et valgresultat og få det efterprøvet ved retten, men når man – som Donald Trump – gentagne gange bliver afvist i alle instanser, bør man anerkende sit nederlag.

Den nu forhenværende republikanske politiker bruger i sit brev ord som »uacceptabelt« og »ekstremt skuffende« over det, han har set siden valget i begyndelsen af november.

Paul Mitchells periode i Repræsentanternes Hus udløber ved udgangen af 2020, hvor han vil blive afløst af Lisa McClain, og han anerkender, at hans reaktion derfor kan synes »symbolsk«.

»Men vi ved alle, at symboler betyder noget,« konstaterer han.