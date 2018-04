En gammel tradition har hvert år sikret 10 millioner kroner til Roms fattigste, men det kan snart være slut.

De millioner af kroner, som turister hvert år smider i Trevifontænen, er hidtil gået til den katolsk baserede velgørenhedsorganisation Caritas, men nu vil kommunen, Municipi di Roma, i stedet putte pengene i kommunekassen.

Det skriver de italienske aviser Corriere della Serra og La Stampa.

Det er en gammel tradition, at turister smider mønter over skulderen og ned i Trevifontænen. Gør man ikke det, vender man ikke tilbage til 'den evige stad' igen, lyder overtroen. Skikken er blandt andet kendt fra filmen 'Three Coins in the Fountain' fra 1954 og en sang med samme navn, som Frank Sinatra står bag.

Hver morgen fiskes euromønterne op ad vandet, og det bliver til op mod 1,4 millioner euro (10 millioner kroner) hvert eneste år.

Siden 2001 har Caritas brugt pengene til blandt andet suppekøkkener, herberger og mad til byens fattigste indbyggere, men det skal være slut nu trods protester.

»Det er tid til forandring. Vi vil give plads til andre velgørende organisationer,« lyder det fra bystyret, der nu har nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge, hvordan det skal ske. Men i det korruptionsplagede Italien er der ikke stor tiltro til den forklaring. Kritikere frygter, at kommunen vil beholde pengene selv. Den italienske hovedstad kæmper nemlig med dårlig økonomi. Kommunen har i de senere år fyret 90 procent af gartnerne og er begyndt at bruge fanger fra byens fængsler til at rydde op i parkerne.

Hos Caritas, der hidtil har modtaget pengene, ærgrer man sig over beslutningen fra bystyret, der har den 39-årige kvindelige borgmester Virginia Raggi fra den populistiske Femstjernebevægelsen i front. Hun vakte opsigt ved sidste år at skrue voldsomt op for bøderne for at sidde på kanten af byens springvand.

»Det er absurd at læse nyheden i aviserne. Men efter to dage lykkedes det os at få en dialog i gang med byrådet, og nu må vi se,« siger en talsmand fra Caritas til avisen.

Fra 1. januar stopper kommunen samarbejdet med den velgørende organisation.