Eksperter i vildrede over et mærkeligt dyr, som en amerikansk farmer skød i sidste uge.

Er det en varulv? Er det en hund? En underlig skabning, som ikke er set siden istiden? Eller noget helt fjerde?

Meningerne er delte, og diskussionen går livligt, alt imens mystikken breder sig.

Det hele begyndte onsdag, da en amerikansk farmer i delstaten Montana nær byen Denton skød og dræbte et dyr, som nærmede sig hans kvæg. Bonden mente, at dyret var en ulv og frygtede, hvad det kunne finde på, hvis det kom for tæt på. Derfor greb han resolut sit gevær og nedlagde det 'ulve-lignende' dyr.

Det var dette dyr, en farmer i Montana i det nordvestlige USA skød forleden.

Men efter at have nærstuderet billeder af dyret er vildteksperterne dog meget i tvivl om, hvad det rent faktisk er for et dyr, manden har skudt.

Det skriver det lokale medie Great Falls Tribune, og nyheden om det mystiske dyr bredte sig straks til medier over hele USA.

Montana Fish, Wildlife & Parks siger til avisen, at de ikke aner, hvad det er for en fætter, og at nærmere undersøgelser - blandt andet DNA-analyser - forhåbentlig vil kaste lys over sagen.

Ved første øjekast ligner dyret unægtelig en ulv med dens lang grå pels, store hoved og lange snude, men eksperterne undrer sig over de store ører og de korte ben og krop, som efter deres mening betyder, at det ikke kan være en ulv.

Foto: Montana Fish, Wildlife & Parks Foto: Montana Fish, Wildlife & Parks

Selvfølgelig har det mystiske dyr straks fået teorierne til at blomstre på de sociale medier, hvor nogle sågar foreslår, at det kan være relateret til det mytiske væsen Bigfoot. Andre mener at vide, at det er en udsultet bjørn eller en blanding mellem en ulv og et andet dyr.

En repræsentant fra Montana Fish, Wildlife & Parks siger i et videoklip på organisationens Facebook-side, at man afventer resultaterne af prøverne, men at den stærkeste teori lige nu faktisk er, at dyret er en hybrid mellem en ulv og en hund.