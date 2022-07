Lyt til artiklen

»Har du set Frank Clement McCaughey?«

Sådan lyder det i en efterlysning, som Nordjyllands Politi torsdag formiddag har sendt ud.

Den 29-årige mand – der er fra Nordirland – blev sidst set på banegården i Aalborg om eftermiddagen onsdag den 13. juli.

»Hans familie har ikke haft kontakt med ham siden den 11. juli, og de er meget bekymrede,« oplyser politikredsen i efterlysningen.

Den savnede mand beskrives som værende omkring 160-170 centimeter høj, lys i huden og med fregner.

Han har rødbrunt hår og muligvis skægstubbe.

Derudover har han et ar lige over sine øjenbryn.

»I Aalborg var Frank kortvarigt i kontakt med Nordjyllands Politi. Her fortalte han, at han var på vej videre med toget med kurs mod København. Dette er senere blevet bekræftet af et vidne, der har set ham stige ombord på toget,« oplyser politiet.

Han rejser muligvis med fotoudstyr, da han er en ivrig amatørfotograf, lyder det.

Hvis du ser Frank McCaughey eller har informationer om hans færden, bedes du kontakte Nordjyllands Politi på telefonnummer 1-1-4.

B.T. følger sagen.