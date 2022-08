Lyt til artiklen

Politi og myndigheder advarer ofte om svindleres stadig mere udspekulerede forsøg på at franarre dig dine sparepenge. Advarsler vi også tit bringer her på bt.dk.

Derfor kan et fysisk brev fra et ukendt selskab i USA da også virke særdeles mistænkeligt. Men har du fået brevet, må du endelig ikke smide det ud.

Der er tale om et brev fra selskabet Rust Consulting, hvori der står, at du har ret til at modtage en erstatning.

Om danskere har modtaget brevet er uvist, men i Norge er det dumpet ind ad brevsprækken flere steder, skriver Dagbladet.

Det lyder måske mystisk og mistænkeligt, men brevet er ikke et fupnummer.

Tværtimod er det en håndsrækning til mennesker verden over, som er blevet udsat for svindel.

Tilbage i 2018 tog amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC) kampen op med bagmændene bag et omfattende lotterisvindelnummer kaldet 'Next-Gen Sweepstakes'.

Bagmændene havde sendt mails til personer over store dele af verden, hvori det fremgik at modtageren havde vundet en stor lotteripræmie – men skulle betale et gebyr på mellem ni og 139,99 dollar for at modtage den. Noget som mange hoppede på.

Men præmien kom aldrig. Det var fup og svindel.

I 2019 indgik FTC og bagmændene bag det storstilede svindelnummer et forlig – og det er årsagen til at personer rundt om i verden nu modtager det ved første øjekast noget mystiske brev fra Rust Consulting.

Efter at have indgået forliget er FTC nemlig nu klar til at tilbagebetale de penge, som folk er blevet snydt for.

Og det er ikke småpenge.

Ifølge Dagbladet tilbagebetaler FTC i alt næsten 25 millioner dollar (184,5 millioner kroner) til vil over 240.000 personer over hele verden.

Rust Consulting står for at administrere tilbagebetalingen og er derfor brevets afsender.

Modtageren af brevet vil få pengene via PayPal. Fristen er 17. oktober i år.

Ifølge det norske Forbrugertilsyn vil Rust Consulting ikke bede om personfølsomme oplysninger i den forbindelse.