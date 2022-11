Lyt til artiklen

Hans hoved er tapet fast til murstensvæggen bag ham.

Mens han taler, nærmer en ukendt mand i kampbeklædning sig – og i den ene hånd bærer han en forhammer.

En forhammer, som han smadrer ind i siden på mandens hoved og hans hals, så han kollapser ned på gulvet. Der bliver han slået i hovedet igen. Og ligger stille.

Den yderst voldsomme og brutale video blev i sidste uge delt på kommunikationsplatformen Telegram, hvor den havde titlen 'Hævnens hammer'.

Nu hævder den russiske oligark Jevgenij Prigozjin – der tidligere var kendt som 'Putins kok' – at der var tale om en henrettelse af en tidligere lejesoldat, der havde skiftet side og i stedet kæmpede for ukrainerne mod Rusland. En henrettelse af en 'forræder'.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der oplyser, at det ikke har været muligt at verificere videoens ægthed, efter den dukkede op på en Telegram-kanal, der menes at have forbindelser til den berygtede lejesoldatgruppe 'Wagner', som netop Jevgenij Prigozjin står bag.

Søndag udtalte den russiske forretningsmand, der ofte betegnes som en af Vladimir Putins nærmeste, sig om videoen, der altså angiveligt skulle vise henrettelsen af en 55-årig tidligere lejesoldat.

I videoen kan man høre, at manden tilsyneladende indrømmer, at han tilbage i september skiftede side for at 'kæmpe mod russerne'.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin

Mens hans hoved er tapet fast til muren, fortæller han, at han blev bortført i Kyiv den 11. oktober:

»Jeg blev slået i hovedet og mistede bevidstheden og vågnede op i denne kælder. De har fortalt mig, at jeg skulle stilles for retten,« siger manden ifølge Reuters.

Mens han udtaler sig, nærmer manden med forhammeren sig – og slår den mod ham.

I en udtalelse udsendt via sin talsperson fortæller Jevgenij Prigozjin, at videoen i virkeligheden burde kaldes: 'En hund modtager en hunds død':

»Han forrådte sit folk, forrådte sine kammerater, forrådte helt bevidst,« siger den russiske oligark og tilføjer:

»Han var en forræder.«

Som tidligere nævnt er videoens ægthed endnu ikke verificeret af uafhængige kilder.