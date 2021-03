Den formodede gerningsmand er politimand. Uddannet til at beskytte befolkningen og forhindre og efterforske forbrydelser.

Men ikke nok med det:

Han er også livvagt og ansat til at passe på både politikere og kongelige.

Nu sidder den 48-årige betjent WC i en fængselscelle i London. Mistænkt for at have kidnappet og myrdet den 33-årige Sarah Everard, der har været sporløst forsvundet i London i over en uge

Sarah Everard iført den grønne regnjakke, politiet mener, hun havde på, da hun forsvandt.

Ifølge avisen The Sun er teorien, at han brugte sit politiskilt til at lokke den unge kvinde med sig ind i sin bil.

Sarah Everard er ikke set, siden hun onsdag aften 3. marts forlod sin veninde i det sydlige London ved 21-tiden for at gå gennem byen hjem.

Efter flere dages intens eftersøgning anholdt politiet tirsdag aften betjenten, som er ansat i Metropolitan Police.

Også hans 38-årige kone er anholdt i sagen – mistænkt for at have hjulpet ham med ugerningen.

I første omgang lød anklagerne på kidnapning, men da eftersøgningsholdet onsdag aften fandt ligdele i en bevoksning ved en tidligere golfbane i Kent, ændredes ordlyden til en mordanklage.

Liget er dog endnu ikke identificeret, så lige nu vides det ikke, om det rent faktisk er den forsvundne kvinde, der er blevet fundet.

Da den unge kvinde forsvandt, havde han netop afsluttet en vagt på den amerikanske ambassade.

Selvom efterforskningen stadig befinder sig på et tidligt stadie, bringer de britiske medier allerede flere billeder af den anholdte og hans kone, ligesom de fleste af dem også skriver hans fulde navn.

Det sidste billede af Sarah er taget af et overvågningskamera på den rute, hun gik hjem. Foto: Metropolitan Police

Det var et kamera på styret af en motorcykel, som førte politiet på sporet af en af deres egne kolleger.

Kameraet opfangede den mistænktes bil i det område, hvor Sarah Everard sidst var blevet set.

Da politidirektør Cressida Dick onsdag aften orienterede pressen om den seneste udvikling i sagen, understregede hun, at det godt kan tage tid, før liget er identificeret.

Hun fortalte også, at Sarahs familie var orienteret om fundet og sendte i den forbindelse sine varme tanker til de pårørende.

Sarah Everard. Foto: -

Politichefen lagde ikke skjul på, at sagen har rystet politiet:

»Nyheden om, at det var en betjent fra Metropolitan Police, der var anholdt i sagen, har sendt chokbølger og vrede gennem befolkningen og politiet. Jeg taler på vegne af alle mine kolleger, når jeg siger, at vi er fuldstændig rystede,« sagde Cressida Dick på pressemødet.

To biler, som tilhører betjenten og hans kone, er blevet beslaglagt af politiet og taget med til nærmere undersøgelser.

En kilde i politiet siger til The Sun, at politiet arbejder ud fra en teori om, at betjente tilfældigt så Sarah på gade og bortførte hende.

“Detectives and search teams investigating Sarah’s disappearance have found, very sadly, what appears to be human remains”



Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick confirms officers have made a discovery as part of their search for Sarah Everardhttps://t.co/GzgEEz0TrM pic.twitter.com/ZDy8dcuBrM — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 10, 2021

»På nuværende tidspunkt antages det, at betjenten har brugt sit identifikationskort til at lokke Sarah med i bilen.«

En anden teori er, afslører kilden over for avisen, at betjenten muligvis har brugt det nuværende corona-lockdown i London som et påskud til at fange hendes opmærksomhed, og at han derefter har kidnappet hende.