Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forleden dukkede de første billede af den såkaldte 'Wagner Line' op.

En russisk forsvarslinje bestående af mindre cementpyramider, der – formentlig – er opstillet for at forhindre hurtige modangreb fra de ukrainske styrker i den russisk-besatte Luhansk-region. Nu bliver den dog gjort til grin.

Det skriver Dagbladet.

Siden de første billeder af panserværnslinjen, som strækker sig et par kilometer ved siden af byen Hirske, blev delt, har folk på de sociale medier moret sig.

Maxar Technologies has published images of fortifications that mercenaries from the Wagner PMC have built near the occupied town of Gorske in #Luhansk Region.



The images show rows of cement pyramids built on the model of Soviet defensive lines. pic.twitter.com/oM3I6UXyz9 — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2022

Flere har ifølge det norske medie beskrevet dem som 'havepynt', mens andre skriver, at cementpyramiderne – der skal forhindre kampvogne og lignende i at rykke hurtigt frem – mest minder dem om den trekantede chokolade Toblerone.

Men én ting er selvfølgelig, hvad folk skriver på de sociale medier.

Noget andet er, at også den finske generalmajor Pekka Tover har svært ved at se værdien af den såkaldte 'Wagner Line', der fremstilles som et stort blokadeprojekt, som oligarken og Vladimir Putin-støtten Jevgenij Prigozjin – der grundlagde den berygtede militærgruppe 'Wagner' – angiveligt skal stå bag.

Til den finske avis Iltalehti fortæller han, at stort set alt ser ud til at være galt med forsvarslinjen:

Any fortified line will ALWAYS be broken, sooner or later.

The so-called “Wagner line” in Donbas, the desperate attempt to deter Ukrainian advances, is no different. pic.twitter.com/0sXE6nkO1i — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) October 23, 2022

»Panserbarrierer skal bygges på en sådan måde, at de ikke kan flyttes til side, væltes, knuses eller brydes ved skydning på afstand,« forklarer generalmajoren.

Som han ser det, ser russernes blokadekegler ikke ud til at opfylde nogen af de krav. Tværtimod ser det ifølge Pekka Tover ud til, at det ikke vil tage mere end et par minutter at trænge gennem dem:

»Værdien af ​​disse er ikke-eksisterende,« siger han.

Pekka Tover forklarer dog til Iltalehti, at det ville have taget meget længere tid at bygge en ordentlig panserværnslinje op – og han vurderer, at man derfor kan have valgt at gå med en hurtigere løsning. En løsning, der også 'ligner et forsvar', som kan sælges til det hjemlige publikum.

Det var CNN, der første gang omtalte 'Wagner-linjen' den 25. september.

På overvågningsbilleder, som Maxar Technologies har offentliggjort, kan man se rækkerne af betonpyramiderne strække sig gennem et større område ved Hirske – og det ser ud til, at der også er gravet en form for grøft bag dem.

Det er angiveligt planen, at forsvarslinjen – som oligarken Jevgenij Prigozjin angiveligt finansierer – skal strække sig op mod 217 kilometer, skriver CNN.

I øjeblikket er den nogle få kilometer lang.