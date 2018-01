Efter blot et år er rekorden for det længste primtal slået igen, skriver britisk avis

Det er ikke meget mere end et år siden, at matematikere sidste gang opdagede et primtal, der var større end alle andre kendte primtal. Men kort før jul fandt en 51-årig ingeniør fra USA et, der er endnu længere, skriver den britiske avis The Guardian.

Primtallet er 23 millioner cifre langt og dermed en million cifre længere end den hidtidige rekord, der blev sat i januar sidste år. Men hvad kan vi så overhovedet bruge det nye primtal til?

Ifølge professor i matematik ved Aalborg Universitet, Olav Geil, er det ‘teoretisk interessant’.

»Det er ikke noget, der har nogen praktisk betydning her og nu, men måske kan vi bruge det om 50-100 år,« siger han.

Hvad er primtal? Et primtal er et helt tal, større end eller lig med to. Det har den egenskab, at hvis det divideres med andre positive heltal end 1 og tallet selv, da fås et tal med decimaler. Kilde: Professor Olav Geil, Aarhus Universitet.

Et primtal er et helt tal, større end eller lig med to. Det har den egenskab, at hvis det divideres med andre positive heltal end 1 og tallet selv, da fås et tal med decimaler. Siden oldtiden har primtallene været genstand for matematikernes interesse og har i nyere tid bl.a. været brugt i forbindelse med kryptering eksempelvis i forbindelse med NEM-ID.

Den nye rekordholder er samtidig et såkaldt Mersenne primtal. Talgruppen er opkaldt efter den franske munk Marin Mersenne fra 1600-tallet. Et Mersenne primtal er et primtal som alle andre, men det kan skrives på en speciel simpel formel.

Det nye rekord-primtal er blevet døbt M77232917 og blev fundet af den 51-årige Jonathan Pace, en ingeniør fra Tennesse i USA, der også er frivillig hos Great Internet Mersenne Prime Search. Han har brugt 14 år at lede efter nye primtal, men hans computer kunne nøjes med seks dage på at bevise, at M77232917 er et primtal. For sin indsats modtager han en præmie på ca. 20.000 kr.

Jagten på primtal vil dog ifølge den danske professor fortsætte længe endnu.

»Det er en sport at lede efter hidtil ukendte primtal. Den søgen holder aldrig op,« siger Olav Geil.

Hvorfor det er så fascinerende, er det dog nok formentlig videnskabsfolk, der forstår. Det fortæller professor i matematik ved ‘University of Central Missouri’ i USA, Curtis Cooper, til The Guardian:

»Det er ligesom at spørge folk, der bestiger bjerge, hvorfor de gør det,« siger han.

Skulle man være interesseret i andet end at finde frem til nye primtal, er der stadig matematiske gåder, vi mangler svar på. I 2000 listede Clay Mathematics således syv vigtigste og prominente problemer inden for matematik, som udløser en pengepræmie på 1 million dollars, hvis man løser dem. Det eneste af de syv problemer, der er blevet opklaret, er den såkaldte Poincaréformodning, der blev løst af Grigori Perelman i 2003.