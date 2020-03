Syv milliarder kroner. Så meget har Michael Bloomberg allerede brændt af for at blive USA's næste præsident. Og den 68-årige eksborgmester er kun lige begyndt.

Således dukker den 171 centimeter høje mangemilliardær for første gang op på stemmesedlen på tirsdag, når ikke færre end 14 amerikanske stater afholder deres primærvalg. Her skal man finde den demokratiske præsidentkandidat, der 3. november skal stille op mod Donald Trump.

Mens Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders har brændt både krudt og penge af i South Carolina, hvor nattens primærvalg blev afviklet, har Michael Bloomberg haft travlt i vigtige Super Tuesday-stater som Texas, Californien og Minnesota.

»Han bliver bedre for hvert vælgermøde og hver tv-debat. Sorte, hvide, unge og gamle vælgere lytter til hans budskab. Michael Bloomberg forsøger ikke at forføre nogen med sin charme. Han kører ene og alene sin kampagne på iskolde fakta og på den kendsgerning, at det er ham, der har den bedste chance for at slå Donald Trump i november.«

Michael Bloomberg får uventet støtte fra mange amerikanske vælgere. Foto: MICHAEL REYNOLDS - EPA

Sådan siger Michael Bloombergs kampagneleder, Kevin Sheekey, til New York Times.

Ironisk nok kommer både Michael Bloomberg og Donald Trump fra de samme kredse i New Yorks forretningsverden. Og engang var de også en slags venner. I dag er Michael Bloomberg med en formue på, hvad der svarer til 390 milliarder danske kroner (ifølge Forbes), godt 40 gange så rig som Donald Trump.

Og de to rigmænd er ikke længere venner. De er indædte ærkefjender.

Derfor har Michael Bloomberg også brugt størstedelen af sit astronomiske kampagnebudget på at angribe Donald Trump personligt.

Michael Bloombergs valgslogan er såre enkelt: 'I Like Mike'. Foto: KAREN PULFER FOCHT

På få timer producerede Bloomberg torsdag sin nyeste tv-reklame, hvor han gjorde nar ad Donald Trumps stærkt kritiserede respons på den truende coronavirusepidemi.

Og i storbyer overalt i USA kan man se 50 meter lange billboards med tekst som 'Donald Trump har haft seks konkurser' og 'Donald Trump snyder i golf'.

Og selv om Michael Bloomberg for første gang er på stemmesedlen tirsdag, giver diverse meningsmålinger ham gode chancer.

I meningsmålinger foretaget af bl.a. Gallup, Rasmussen og CNN dukker Bloomberg op på skiftevis anden- og tredjepladsen.