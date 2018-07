Forestil dig at blive betalt for at flyve verden rundt gratis, drikke champagne på første klasse og sove i luksuriøse flysuiter. Det lyder som en drøm, men for 21-årige Alex Macheras er det hverdag.

Siden han var barn, har han interesseret sig for flyrejser, og allerede som teenager begyndte han at skrive om fly.



»Min familie plejede at joke med, at jeg som otteårig kunne sikkerhedsinstruktionerne på fem forskellige sprog,« siger Alex Macheras, som oprindelig kommer fra England, til The Telegraph.

A closer look #Suite #Singapore Et opslag delt af Alex Macheras (@alexlhr) den 12. Dec, 2017 kl. 8.51 PST



I dag er han luftfartsanalytiker og rejsekorrespondent og bliver betalt for at teste nye fly, før 'rigtige' passagerer skal om bord.

Tjekker de mindste detaljer

Nye fly foretager som regel omkring fire testflyvninger, og under disse flyvninger skal flyentusiasten vurdere, om alt behager ham, eller om der er den mindste ting, der kunne forbedres.

Cruising at 35,000ft, watching the sun set over Europe from the comfort of my Suite. A truly stunning moment as the night begins to fall on Europe, and we continue our journey through the night to Singapore. Et opslag delt af Alex Macheras (@alexlhr) den 13. Dec, 2017 kl. 8.37 PST



»Jeg er som regel nede på mine hænder og fødder i de forskellige flysuiter for at teste funktionaliteten af spisebordet, gardinerne, lysdæmperen og så videre. Det er en sjov følelse at ligge i en businessclass-suite og vide, at du er den første person, der bruger den,« siger Alex Macheras.

Selv den lyd, som skabslågerne til håndbagagen laver, når de lukker, bliver sat under lup, når den 21-årige skal op at flyve.

Welcome onboard the #A220! #airbus #newaircraft #a220 #airbus #aviation #airlines #a220_300 #aviator #travel #aircraft Et opslag delt af Alex Macheras (@alexlhr) den 10. Jul, 2018 kl. 5.02 PDT

Dus med piloterne

Synes man ikke, at det er luksuriøst nok i sig selv at få penge for at kritisere og vurdere, om puden er blød nok i en flysuite, så følger der også andre goder med Alex Macheras' job.

Brunch in my QSuite. 41,000ft, en route to the home of @QatarAirways... #A350 #FirstIn1000 #Qatar #QatarAirways #A3501000 #Aviation #travel #airbus #delivery #middleeast Et opslag delt af Alex Macheras (@alexlhr) den 21. Feb, 2018 kl. 5.28 PST

For eksempel kender han de fleste piloter og det meste flypersonale, og så har han adgang til nærmest alle lufthavnslounges verden over – og sidst men ikke mindst får han mulighed for at besøge spændende destinationer.

Ready for departure, a Cypriot @Airbus A320 for today’s flight, departing over the beach we were laying on yesterday #cyprus #a320 #cobalt #larnaca #travel #aviation Et opslag delt af Alex Macheras (@alexlhr) den 27. Jun, 2018 kl. 10.43 PDT

Bare i år har flyentustiasten besøgt fem forskellige kontinenter. Senest han holdt fyraften, befandt han sig i Filippinerne.