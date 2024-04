»En meget syg dreng.«

Sådan betegner Andrew Cauchi sin søn, Joel Cauchi.

Lørdag gik den 40-årige mand amok med en kniv i et shoppingcenter i Sydney.

Her dræbte han seks mennesker og sårede adskillige andre alvorligt. Heriblandt en blot ni måneder gammel baby.

Mandag mødte Sky News drabsmandens far, og Andrew Cauchi understreger, at han er »knust« over ofrene og »ekstremt ked af det.«

Han fortæller, at sønnen har kæmpet med psykisk sygdom siden han var helt ung.

»Han er min søn. Og jeg elsker et monster – for jer er han et monster. For mig var han en meget syg dreng.«

Af de seks dræbte var de fem kvinder, og også blandt de sårede er der en klar overvægt af kvinder.

Derfor arbejder politiet lige nu med en teori om, at Joel Cauchi specifikt gik efter at ramme kvinder.

Ifølge hans far led sønnen af skizofreni og var frustreret over, at han ikke kunne få en kæreste.

»Han havde ingen sociale kompetencer, og han var dybt frustreret,« siger 76-årige Andrew Cauchi.

Hans hustru, Michele Cauchi, kalder det for en forældres værste mareridt at have et barn med et psykisk sygdom, som gør noget som dette.

»Min dybeste medfølelse går til de mennesker, vores søn har skadet. Hvis han var ved sine fulde fem, ville han også være fuldstændig knust over det, han har gjort,« siger hun til Sky News og fortsætter:

»Men han var tydeligvis ikke ved sig selv. Han var på en eller anden måde i en psykose, og han havde mistet kontakten til virkeligheden.«

Joel Cauchi blev først stoppet, da en kvindelig betjent, der som den første nåede frem til indkøbscenteret, skød og dræbte ham.

Betjenten er bagefter blevet hyldet for sin hurtige og resolutte indgriben.

»Der er ingen tvivl om, at hun reddede liv,« sagde premierminister Anthony Albanese til BBC efter angrebet.

»Hun er helt bestemt en helt.«