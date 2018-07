En oprørende sag om racisme i Texas har taget en højest overraskende drejning.

Tjeneren Khalil Cavil kunne 16. juli fortælle, at en gruppe restaurantgæster havde nægtet at give ham drikkepenge med det argument, at de ikke giver til terrorister.

Amerikanske medier dækkede sagen intenst, og restauranten, Saltgrass Steak House i Odessa, kunne snart efter fortælle, at de pågældende personer var blevet bandlyst fra nogensinde at spise der igen.

»Vi beskytter og støtter vores medarbejder. Racisme af enhver art er uacceptabelt«, sagde vicedirektøren i Saltgrass Steak House, Terry Turney, til USA Today.

Arbejder ikke længere på restauranten

Men nu kommer restauranten med en ganske anden udmelding. Gæsterne er velkomne igen, og det er der en opsigtsvækkende grund til.

»Efter at have gransket sagen nøjere, har vi fundet ud af, at vores medarbejder har opdigtet hele historien, siger Terry Turney ifølge New York Post.

»Kunden er blevet kontaktet og inviteret tilbage til restauranten for at spise på vores regning. Racisme i enhver form er utåleligt, og vi vil altid handle resolut, hvis det foregår på et af vores spisesteder. At komme med falske anklager om racisme mod nogen er lige så foruroligende«, siger Turney.

20-årige Khalil Cavil arbejder ikke længere på restauranten. Han vil ikke snakke med medierne, og har slettet sin Facebook-profil.