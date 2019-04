»Far, ryger det ikke oppe fra spiret?«.

Hans Leitisstein og resten af familien troede ikke deres egne øjne, da de pludselig mandag aften endte alt for tæt på den dramatiske Notre Dame-brand.

Måske var de endda nogen af de allerførste, der opdagede røgsøjlen kirkens spir.

Tirsdag ved middagstid satte familien på fire sig ind i et fly i Københavns Lufthavn. Påskefrokoster og gækkebreve skulle skiftes ud med fromage, frølår og franske vine.

Og åbenbart også flammer. Da familien ankom til den franske hovedstad, besluttede de sig for at lægge vejen forbi Notre Dame.

Klokken 18.40 stod far Hans, mor Susanne og de to sønner Jacob og Jonas foran den mere end 850 år gamle kirke og tog billeder til rejsealbummet.

Alt var ved det normale, men så besluttede de sig for at bevæge sig bagom kirken, hvor 20-årige Jacob fik øje på noget.

»Min søn ser pludselig, at det ryger oppe fra spiret. Vi går og tænker: Hvad er det her for noget? Er det iscenesat? Det blev dog stille roligt værre og værre, og så kom flammerne pludselig,« fortæller Hans Leitisstein til B.T. i Paris.

Notre Dame i Paris. Familien Leitisstein i Paris. Paris, tirsdag den 16 april 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Familien trak hurtigt væk til en bro cirka 50 til 100 meter fra Notre Dame. Her kunne de fra første parket følge med i, hvordan flammer udviklede sig kraftigere og kraftigere i den ene ende af Notre Dame.

Indtil det ikoniske spir ikke kunne mere.

»Spiret styrtede sammen, og folk skreg, råbte og græd. Det var chokerende,« fortæller 53-årige Hans Leitisstein.

Imens parisianerne lod følelserne få frit løb, stod Jacob klar med sit kamera og forevigede det dramatiske kollaps, som du kan se herunder.

Jacob Leitisstein Vis mere

Klokken havde rundet 20.00, og fra at familien Leitisstein måske var nogle af de første til at opdage branden, sad hele verden nu og fulgte med i den brændende kirke.

På det her tidspunkt kom der også flere nedtrykkende meldinger fra personer tæt på redningsarbejdet.

»Alt brænder,« sagde Andre Finot, der er kirkens talsmand, blandt andet til AFP.

Men der var også endnu mere ubehagelige rygter på de sociale medier. Kirken ville styrte helt sammen. Være forvandlet til en ruin tirsdag morgen.

Heldigvis blev det ikke tilfældet. Taget og spiret kollapsede, men kirkens to ikoniske tårne og store dele af facaden så nærmest uskadt ud, da B.T. tirsdag formiddag stod ansigt til ansigt med den 856 år gamle kirke.

Alligevel har oplevelsen sat sig hos Leitisstein-klanen.

»Det var ret chokerende. Man står jo og tænker på, at det her en 800 år gammel kirke. Og vi står lige her: Hvad er meningen med det? Der går mange tanker gennem ens hoved,« siger Hans Leitisstein.

Tirsdagen i Paris blev da også brugt en lille smule anderledes, end det ellers var planlagt.

»Vi har da været oppe ved Sacré-Cœur (synagoge i Paris, red.), men ellers har det været lidt en mærkelig dag. Vi tog også tilbage i dag for at se, hvordan det så ud. Vi stod jo lige derovre,« siger Hans Leitisstein og peger på broen.

Årsagen til branden er endnu ikke fundet, men alt tyder på, at det er et uheld i forbindelse med det restaureringsprojekt, der har været på kirken siden 1991. Derfor gik det franske politi også i gang med at afhøre håndværkerne fra kirken tirsdag morgen.