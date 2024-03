En kvinde forsvinder sporløst kort efter, at hun bliver separeret fra sin mand.

Familie og venner står frem og fortæller om »en grim skilsmisse,« om økonomiske trakasserier og om en serbisk eksmand, der ikke virker til at være synderligt interesseret i hendes skæbne.

Straks falder mistanken – måske ikke så underligt – på den tidligere ægtemand, som i øvrigt for længst er rejst tilbage til sit hjemland.

Det er groft skitseret situationen i den mystiske sag om Ana Maria Knezevic fra Florida, som flere amerikanske medier har dækket. Blandt dem NBC og CBS.

Efter bruddet med David Knezevic rejste den colombianskfødte amerikaner sidste år til Madrid, hvorfra hun holdt løbende kontakt med familie og venner.

2. februar fik en veninden en mystiske besked fra hende, hvor hun skrev, at hun havde mødt en ny mand, som hun ville rejse væk med et par dage.

Samme dag dukkede en fremmed mand med styrthjelm op i hendes opgang og sprayede overvågningskameraet til med sort maling.

Siden har ingen hverken hørt fra eller set noget til den 40-årige kvinde.

The absence of David Knezevich s involvement in the search for his estranged wife Ana has raised eyebrows, with some questioning why he has not traveled to Spain to assist authorities.

But his attorney says he is cooperating with the investigation.https://t.co/zH3ZRdrlbl — Brian Entin (@BrianEntin) February 20, 2024

Nu står hendes fraseparerede mand frem og nægter – via sin advokat – alt kendskab til hendes forsvinden.

»Han har ingen svar på, hvorfor det skete, og han har det forfærdeligt, men han siger klart fra over for udsagn om, at det var »en slem« skilsmisse, for det var ikke en kendsgerning,« siger advokaten Ken Padowitz til Fox News.

»Det er en frygteligt ting,« siger eksmanden gennem sin advokat, som kommentar til Ana Maria Knezevic' forsvinden.

»Vi kan ikke forestille os, hvad denne unge kvindes familie og venner går gennem lige nu. Det faktum, at hun har været savnet i en længere periode, er skrækkeligt.«

De endelige skilsmissepapirer er ikke underskrevet endnu, og parret ejer en virksomhed og flere ejendomme sammen.

»Jeg tror, at han lige nu er meget fokuseret på, hvad der er sket. At hans hustru er forsvundet. Han ønsker selvfølgelig, at hun bliver fundet og ser frem til den dag, hvor denne tragedie ikke udvikler sig fra dag til dag,« lyder det fra Ken Padowitz.