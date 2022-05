Den 46-årige lærerinde Irma Garcia var en af de dræbte i tirsdagens skoleskyderi i Uvalde, Texas, hvor 21 personer mistede livet.

Nu har endnu en tragedie ramt familien. Det kan man læse på en Gofundme-side, som er oprettet til minde for Irma Garcia.

Her fremgår det nemlig, at Irma Garcias mand gennem 24 år, Joe Garcia, er omkommet som følge af et hjerteanfald.

På Gofundme-siden, der er oprettet af Irma Garcias kusine Debra Austin, beskrives det, hvordan Joe Garcia torsdag 26. maj afgik ved døden.

»Jeg tror fuldt og fast på, at Joe døde af hjertesorger, da det var for meget for ham at miste sit livs kærlighed gennem 30 år,« skriver Debra Austin.

Netop Irma Garcia var en af to lærere, der omkom, da en 18-årig mand væbnet med AR-15-automatrifler, tirsdag gik ind på Robb Elementary School i Uvalde i det vestlige Texas.

Her gik han ind i et klasselokale, hvor flere helt unge elever på grundskolen gemte sig med to lærere.

Irma og Joe Garcia. Foto: Gofundme Vis mere Irma og Joe Garcia. Foto: Gofundme

Den 18-årige gerningsmand skød og dræbte 19 elever og Irma Garcia samt kollegaen den 44-årige Eva Mireles, da de to lærere forsøgte at skærme eleverne mod skud.

Gofundme-siden har et erklæret mål om at indsamle 10.000 dollar til parrets fire efterladte børn.

Det tal er allerede nået, da der i skrivende stund er indsamlet 30.710 dollar – svarende til 213.000 kroner.