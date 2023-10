Han har endnu ikke set videoen af det. Kan ikke udholde tanken om at skulle se det.

Alligevel giver den brutale video af kæresten også et form for håb. Et håb om, at hun måske kan være i live.

Da israelske Noam Alon vågnede lørdag morgen den 7. oktober, var det til et opkald fra en ven.

En ven, som spurgte, om han havde hørt, at der var et terrorangreb i gang i den sydlige del af landet.

epaselect epa10919505 Rockets are launched from the coast of the Gaza Strip towards Israel by militants of the Ezz Al-Din Al Qassam militia, the military wing of the Hamas movement, Gaza City, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. More than 1, 300 Israelis have been killed and over 3, 200 others injured, according to the IDF, after the Islamist movement Hamas launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 2, 000 Palestinians have been killed and over 8, 700 others injured in Gaza since Israel launched retaliatory air strikes, the Palestinian health ministry said. EPA/MOHAMMED SABER Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere epaselect epa10919505 Rockets are launched from the coast of the Gaza Strip towards Israel by militants of the Ezz Al-Din Al Qassam militia, the military wing of the Hamas movement, Gaza City, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. More than 1, 300 Israelis have been killed and over 3, 200 others injured, according to the IDF, after the Islamist movement Hamas launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 2, 000 Palestinians have been killed and over 8, 700 others injured in Gaza since Israel launched retaliatory air strikes, the Palestinian health ministry said. EPA/MOHAMMED SABER Foto: Mohammed Saber/EPA/Ritzau Scanpix

Det blev startskuddet på et mareridt, som endnu har hold i den 23-årige israeler, der blandt andet har fortalt sin historie i en klumme hos The Telegraph og i et interview med CNN.

For den lørdag morgen indledte den militante bevægelse Hamas – der kontrollerer Gaza – et blodigt angreb på den anden side af grænsen i Israel.

Flere kibbutzer blev angrebet, og det samme gjorde en musikfestival.

Og lige netop musikfestivalen Nova var Noam Alons kæreste, 27-årige Inbar Haiman, til.

I klummen hos The Telegraph fortæller Noam Alon, at han begyndte at ringe til hende, efter det gik op for ham, hvad der var sket.

Igen og igen og igen. Men hun svarede aldrig. Til sidst røg forbindelsen helt til hendes mobil.

Senere har han via vidner, der var til stede, fået at vide, hvad der skulle være sket.

Omkring klokken 06.30 den morgen havde der lydt en alarm, hvorefter musikken stoppede, og alle havde lagt sig ned på jorden, mens de ventede på, at det var sikkert at tage væk derfra.

Her ses en eksplosion i det nordlige Gaza i kølvandet på israelske angreb på stedet den 14. oktober. Foto: Aris Messinis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses en eksplosion i det nordlige Gaza i kølvandet på israelske angreb på stedet den 14. oktober. Foto: Aris Messinis/AFP/Ritzau Scanpix

Senere kunne de høre de første skud, og Inbar Haiman skulle sammen med sine venner være løbet hen til en af scenerne, hvor de gemte sig.

Lige indtil de fik at vide, at de bevæbnede mænd var meget tæt på.

Sammen med to andre endte Inbar Haiman – ifølge beretningerne – med at gemme sig i nogle buske, men da mændene kom nærmere, gik det galt.

De unge festivalgæster forsøgte at flygte, men den 27-årige kvinde blev efter sigende fanget af en knivbevæbnet mand.

En af dem, Inbar Haiman havde gemt sig med, forsøgte at hjælpe med at få hende fri, men det lykkedes ikke.

»I det øjeblik kørte en motorcykel med to terrorister forbi og greb hende. Ingen har set hende siden,« fortæller Noam Alon i klummen hos The Telegraph.

Det eneste tegn, familien har fået på, at hun stadig kan være i live, er en video, som Hamas selv delte i lørdags.

I videoen ses fire mænd holde Inbar Haiman.

»Hendes forældre og jeg kan ikke holde ud at se den, men vi har fået at vide, at der på et billede er blod i hendes ansigt. På andre billeder har de helt skjult hendes ansigt, sandsynligvis for at skjule, hvordan de har gjort hende fortræd,« forklarer den 23-årige mand.

Selvom videoen er brutal, giver den også et lille håb.

Et håb om, at hun er i live, da Noam Alon ikke tror, at Hamas ville kidnappe hende, hvis hun var død.

Det vides dog endnu ikke, hvor hun eventuelt kan blive holdt fanget i Gaza, og det vides ikke, om hun endnu kan være i live.

Den video, hvor Inbar Haiman kunne ses i, er ifølge The New York Times 38 sekunder lang.

Langt mere tid er gået, siden hun forsvandt.

»Jeg er ikke interesseret i politik,« fortæller Noam Alon til mediet:

»Jeg vil bare have min kærlighed tilbage.«

Det israelske militær, IDF, har anslået, at Hamas har taget 126 personer som gidsler.

Krigen mellem Israel og Hamas fortsætter på ottende døgn – og du kan følge udviklingen løbende i vores liveblog lige HER.