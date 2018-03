Billedet af en hund i den brasilianske by Aracatuba går lige nu verden rundt som et eksempel på det stærke bånd mellem mennesker og hunde.

Hundens hjemløse ejer blev for omkring fire måneder siden brutalt stukket ned på gaden, og da han blev kørt til hospitalet, løb hunden efter ambulancen hele vejen til modtagelsen.

Den 59-årige ejer afgik kort efter ved døden, men det ved hunden ikke, så den er blevet foran indgangen til hospitalet, og nægter at vige, skriver avisen Globo.

Ifølge hospitalets økonomiske direktør Osvaldo Palota Sobrinho gør hunden intet væsen af sig, og den generer ikke nogen - den venter bare.

»Han er ekstremt tam, lydig og stille«, siger Sobrinho til Globo.

Det er lykkedes hospitalet at finde et nyt hjem til hunden via en kennel, men kort efter, den ankom til sit nye hjem, stak den af og løb de tre kilometer tilbage til hospitalet.

Derfor har ledelsen nu opgivet at fjerne hunden, der i stedet har fået tæpper og mad og vand, så den kan overleve.

Sagen vækker stor opsigt på nettet, og på Reddit har debatten affødt et godt råd til kæledyrsejere.

»Til alle, der ikke ved det, lad altid et kæledyr lugte til en afdød ejer eller søskende, så de ikke konstant leder efter deres menneske/ven. Jeg har hørt skræmmehistorier om hunde, som aldrig bliver sig selv, efter et kæledyr blev bragt til dyrlægen for sidste gang, og de ikke blev involveret, de kan vente for evigt på at deres ven kommer hjem, eller, som i dette tilfælde, løbe væk for at lede efter deres tidligere ejer«, skriver en bruger på Reddit.