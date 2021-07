Anthony Bourdain var kok på en middelmådig restaurant i New York, da han pludselig opnåede berømmelse.

Først med sin bog, siden med de populære tv-programmer, hvor han rejste og udforskede de forskellige madkulturer og køkkener verden over.

Derfor kom det som et chok for fans og madelskere, da han i 2018 i en alder af 61 år tog sit eget liv på et hotelværelse i Frankrig.

Nu forsøger en ny dokumentarfilm at hjælpe seerne med at forstå mennesket Anthony Bourdain.

Anthony Bourdain var middelaldrende, da han pludselig opnåede berømmelse. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Anthony Bourdain var middelaldrende, da han pludselig opnåede berømmelse. Foto: ANGELA WEISS

»Selvmord er så smerteligt. Filmen giver ingen nemme svar. Men den hjælper dig med at forstå, hvordan en, som havde det liv, han havde, med hans intellekt og humor, kunne ende med at tage sit eget liv,« siger skaberen af filmen, Morgan Neville, i et interview, som du kan se øverst i artiklen.

»Da han begik selvmord, var det virkelig chokerende, men man kommer til at forstå, at nok var det chokerende, men ikke overraskende,« tilføjer instruktøren.

Bourdain var køkkenchef for en relativt ukendt restaurant i New York, da han i 1999 skrev artiklen 'Don't Eat Before Reading This' i avisen The New Yorker.

En god modtagelse førte til, at han året efter skrev bestselleren 'Kitchen Confidential', hvor han gav et unikt indblik i restaurationsbranchen i det trendy kvarter Soho – og i sit eget stofmisbrug.

Det ene minut stod jeg foran en friture, det næste minut stod jeg og så solnedgangen i Sahara Anthony Bourdain, om sin hurtige berømmelse

Bogen blev en bestseller, og hans berømmelse førte til, at han fik tilbuddet om at lave tv-programmerne om alverdens madkulturer.

»Det ene minut stod jeg foran en friture, det næste minut stod jeg og så solnedgangen i Sahara,« som Anthony Bourdain siger i den nye dokumentars lydspor.

Men som så ofte før medførte berømmelsen ikke kun positive sider til livet.

Anthony Bourdain beskriver i dokumentaren, hvordan hans verden skrumper ind, fordi han ikke længere kan gå på gaden uden at blive genkendt.

Det var netop på en rejse for at optage programmet 'Parts Unknown', at Bourdain tog sit eget liv.

Han boede på et hotelværelse i Alsace, Frankrig. Et par dage tidligere havde en italiensk avis offentliggjort et billede af Bourdains kæreste Asia Argento sammen med en fransk journalist, hvor de to kyssede og krammede.

Da instruktøren af tv-programmet besøgte Bourdain på hotelværelset, sad han og stirrede ud over det franske landskab.

»En lille smule fucking diskretion,« sagde Bourdain ifølge madmediet Grubstreet, der har interviewet skaberen af den nye film, Morgan Neville.

Samme aften døde Bourdain.

Der blev sat blomster til minde om Bourdain ved hans tidligere restaurant Les Halles i New York. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Der blev sat blomster til minde om Bourdain ved hans tidligere restaurant Les Halles i New York. Foto: JUSTIN LANE

At blive ydmyget var det noget af det værste, Bourdain kunne forestille sig, forklarer Morgan Neville, der står bag den nye dokumentar.

»Det, som Anthony havde sværest ved at håndtere, var ydmygelse,« konstaterer han overfor Grubstreet.

Dokumentaren hedder 'Roadrunner' og har fredag fået premiere i USA. Danske seere må stadig afvente en dato for at kunne se filmen.