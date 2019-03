En fan af filmfiguren Hannibal Lecter har indrømmet, at han har slået en medstudent ihjel med en hammer, før han efter sigende spiste hans lever.

Det er kommet frem under retssagen i den tyske delstat Thüringen, hvor den mistænkte gerningsmand er en 24-årig vietnamesisk student Nhat T.

Advokaten Christian Stünkel repræsenterer offerets familie, og han siger, at den fiktive seriemorder var den anklagedes største idol. Han så alle film og serier igen og igen.

Vietnameseren optrådte for første gang i retten i Gera, skriver den engelske avis The Sun.

Ligesom sin helt Hannibal Lecter, der spilles i filmen 'The Silence of the Lambs' af Anthony Hopkins, var Nhat T. iført håndjern, da han blev ført ind i retslokalet.

Tilbage i august måned 2018 angav han sig selv til politiet og indrømmede, at han havde dræbt sin kinesiske klassekammerat, den 27-årige Chenxi L. tidligere på måneden.

Hans krop fandt efterforskerne hakket i stykker og placeret i plastikposer, og nu håber de på at finde ud af, hvad der er sket med resten af liget.

Leveren mangler nemlig, og en obdution viser, at den blev fjernet af et skarpt instrument.

Anklageren Zschaechner er overbevist om, at filmen om Hannibal har spillet en stor rolle i Nhat T.s liv.

Den manglende lever får anklagerne til at tro, at den tiltalte måske har fulgt Hannibal Lecters bizarre tradition: I ocarvinder-filmen fra 1991 siger kannibalen Anthony Hopkins: »Jeg spiste hans lever med nogle bønner og en god flaske chianti.«

Anklagerne tror, at Nhat L. måske lider af skizofreni. Han har søgt på ord som 'Hannibal Lecter', 'sikre metoder at begå mord' og 'psykologisk sygdom' ikke mindre end 30.000 gange på internettet, før han begik mordet.

Før mordet, der skete i et hus i Jena, hvor de begge gik på universitetet, havde den tiltalte set 'The Silence of the Lambs’ adskillige gange og også set serien ‘Hannibal’ med den danske skuespiller Mads Mikkelsen i rollen som Doctor Hannibal Lecter.