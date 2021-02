En ulovlig hanekamp i Indien har fået et uventet og tragisk udfald.

I stedet for at gå til angreb på og dræbe en anden hane, var det fuglens ejer, der blev ramt af en skarp kniv, der var fastgjort til dens fødder.

Ifølge bbc blev hanens ejer såret i lysken, da han forsøgte at forhindre hanen i at stikke af fra kamppladsen, hvor den ulovlige hanekamp efter planen skulle have fundet sted.

Stærkt blødende døde hanens ejer af blodtab, mens han var undervejs til et hospital fra landsbyen Lothunur i Telangana i det sydlige Indien.

Den dræbende hane blev efterfølgende indbragt på den lokale politistation, inden den blev overført til en gård.

Som optakt til den planlagte hanekamp var der på dens fødder blevet monteret en syv centimeter lang kniv som supplement til dens normale sporer.

Episoden fandt sted tidligere på ugen, og det lokale politi leder nu efter 15 andre personer, der angiveligt skulle have været involveret i arrangementet med den ulovlige hanekamp.

De vil nu angiveligt risikere sigtelser for uagtsomt manddrab, ulovligt spil og arrangement af en ulovlig hanekamp. Den skyldige hane vil ifølge politiet også kunne regne med at skulle en tur i retten på et tidspunkt som bevismateriale.

Fænomenet med hanekampe blev forbudt i Indien i 1960, men i landområder finder de stadig sted forholdsvis ofte – ikke mindst omkring hinduhøjtiden Sankranti.

Den aktuelle tragedie i Telangana er i øvrigt ikke et enestående tilfælde. Sidste år dræbte en anden hane også sin ejer på tilsvarende vis.

Dengang fandt hændelsen sted i Andhra Pradesh, hvor hanens ejer døde efter at være blevet skåret i nakken af en kniv fastgjort til hans dræberfugl.