I 30 graders varme sidder ægteparret Bente og Erik Laursen i deres hotellejlighed i Malaga i Spanien og nyder solen fra deres altan.

En rejse, de tager på hvert år. Men i år er alting ændret for de to handicappede pensionister.

De sidder fast, og de aner ikke, om de kan komme tilbage til Danmark.

»Spanien er et dejligt land, så vi tager den med ro, men vi vil da gerne hjem, det er klart,« fortæller Bente Laursen på 67 år.

TIP OS! Er du strandet i udlandet på grund af coronavirus, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til 1929@bt.dk

Siden Udenrigsministeriet for knap en uge siden opfordrede udrejste danskere til at komme hjem, har hun og hendes mand forsøgt at følge opfordringen, men uden held.

»Da vi kom igennem til ambassaden, fik vi at vide, at vi skulle ombooke vores returbilletter hos Norwegian, men hver gang vi prøver på deres hjemmeside, får vi at vide, der er sket en fejl,« fortæller Bente Laursen.

Ægteparret skrev en mail til Norwegian torsdag og fik svar på, at de ville blive kontaktet, men siden har de ikke hørt noget.

»Vi har forsøgt at komme igennem til dem hver dag uden held. Vi kan slet ikke komme igennem på telefonen til deres support,« fortæller Bente Laursen.

Ambassaden har foreslået parret, at de i stedet kan prøve at tage med tog fra Malaga til Madrid og så flyve fra Madrid, men det tør de ikke, fortæller Bente Laursen.

»Det ville være meget usikkert, vi er begge dårligt gående, og vi er nervøse for, at vi ville sidde fast et sted uden mulighed for at komme videre,« forklarer Bente Laursen.

Hun og Erik Laursen er tryg ved det hotel, de bor på, hvor de kan blive boende, fortæller hun.

Også selv om det ikke lykkes at komme hjem foreløbigt.

»Vi får dog et problem efter 26. marts, hvor vi løber tør for vores medicin, men vi håber, vi kan finde en løsning, hvis det bliver aktuelt. Apotekerne har heldigvis stadig åbent hernede,« siger Bente Laursen.

Men ellers er Malaga en spøgelsesby på samme måde som København, Paris og alle andre europæiske metropoler, der for få uger siden summede af forventningsfulde turister, glade handlende og mætte restaurantgæster.

»Man kan købe mad, men ellers er alt lukket ned,« fortæller Bente Laursen.

Hun og Erik Laursen laver hver dag mad i lejligheden, fordi de gerne vil undgå hotellets restaurant, hvor mange mennesker samles på en gang.

Heldigvis har parrets lejlighed en dejlig stor altan, hvor de kan nyde det gode vejr.

»Det er et dejligt land, så når det endelig skal være, så er det bestemt ikke det værste sted at være strandet,« fortæller Bente Laursen.

Kommunikationschef i Norwegian Danmark, Andreas Hjørnholm skriver i en mail til B.T. som kommentar til sagen:

'Situationen med at få kunder ud af Spanien og flere andre af vores destinationer er desværre ikke helt let. Af gode grunde er der i øjeblikket en meget stor efterspørgsel på billetter i de kommende dage, og vi modtager enormt mange henvendelser til vores kundecenter, hvor vores kolleger arbejder i døgndrift for at sikre, at vi kan varetage vores kunder så godt, som situationen tillader. Vi beklager overfor de af vores kunder, der i øjeblikket oplever forlængede ventetider i kundecentret.'

'Vores ombookingsregler gælder fortsat, så hvis ens billet inkluderer ombooking, så gøres dette lettest og hurtigst ved at logge ind på vores hjemmeside. Hvis ens billet ikke inkluderer ombooking, kan man vælge at købe en ny – ligeledes på vores hjemmeside.'